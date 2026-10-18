مارسيليا يحقق فوزا كبيرا على أنجييه 5-2 في الدوري الفرنسي

حقق مارسيليا فوزا كبيرا على مضيفه أنجييه بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على ملعب ريموند كوبا في إطار الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل خماسية مارسيليا كل من: حيماد العبدلي في الدقيقة 37، ونووم كاميسوكو في الدقيقة 43، وأمين جويري في الدقيقة 60، وأمين حارث في الدقيقة 83، وإيجور بايكساو في الدقيقة 85، بينما أحرز ليليان راوليسوا في الدقيقة 14، وأمين الوزاني في الدقيقة 75، من ركلة جزاء هدفي أنجييه.

ورفع مارسيليا رصيده الي 9 نقاط في المركز الثامن ،بينما تجمد رصيد أنجييه عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر .