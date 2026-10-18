فرايبورج يفشل في إستعادة صدارة الدوري الألماني بخسارته أمام باير ليفركوزن 2-1

فشل فريق فرايبورج في استعادة صدارة البوندسليجا، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد علي ملعب باي أرينا في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدفي ليفركوزن كل من إبراهيم مازة في الدقيقة 19 وباتريك شيك في الدقيقة 76، بينما أحرز ديري شيرانت هدف فرايبورج في الدقيقة 14.

وتجمد رصيد فرايبورج عند 13 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة عن كل من بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني وبايرن ميونخ صاحب الصدارة، ليفشل فرايبورج في إستعادة الصدارة، بينما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن فرايبورج .