مناهج الابتدائي صعبة لدرجة أن الأسرة تحتاج إلى «دكتورة» لمساعدة الأطفال.. نائبة تفجر مفاجأة

أكدت الدكتورة داليا السيد الإتربي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن المناهج الدراسية الحالية لطلاب المرحلة الابتدائية تمثل صعوبة كبيرة أمام العديد من الأسر، في ظل كثافة المحتوى الدراسي واحتياج الأطفال إلى مساعدة مستمرة لفهم الدروس وإنجاز الواجبات المدرسية.

وأوضحت داليا السيد الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أسرًا لا تستطيع التعامل مع المناهج الحالية بسبب صعوبتها، خاصة في القرى والمناطق التي قد لا تتوافر فيها الإمكانات التعليمية الكافية للأب أو الأم لمساعدة الأطفال على استيعاب جميع المقررات الدراسية.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أن صعوبة المناهج دفعتها إلى القول إن الشاب يحتاج إلى الزواج من فتاة حاصلة على الدكتوراه حتى يتمكن من مواكبة المناهج الدراسية الحالية ومساعدة أبنائه في المذاكرة.

وأوضحت أن هذا التصريح جاء للتعبير عن مدى صعوبة المناهج، التي تتطلب مستوى تعليميًا مرتفعًا من الشخص الذي يساعد الأطفال على فهمها، مشددة على ضرورة مراعاة اختلاف المستويات التعليمية للأسر والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش فيها.

وكشفت الإتربي عن تلقيها رسالة من أحد أولياء الأمور، أوضح خلالها أنه يضطر إلى الجلوس على المقهى بعد انتهاء يوم عمله، حتى تتمكن زوجته من الانتهاء من المذاكرة مع أبنائهما، في ظل المشكلات والصعوبات التي تواجه الأسرة أثناء متابعة الدراسة.

وأكدت أن هذه الشكاوى تعكس حجم الأعباء التي تتحملها الأسر بسبب المناهج الدراسية، مشيرة إلى أهمية مراجعة المحتوى التعليمي وتبسيطه بما يتناسب مع قدرات الطلاب في المرحلة الابتدائية.

وأكدت على ضرورة أن تكون المناهج مناسبة للمرحلة العمرية للطلاب، وألا تعتمد بصورة كبيرة على تدخل أولياء الأمور في شرح الدروس، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية بين الأطفال، ويحافظ على حقهم في التعلم دون تحميل أسرهم أعباء تفوق قدراتهم.