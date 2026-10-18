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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإندونيسي يبحث مع أمين عام الأمم المتحدة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
أ ش أ

بحث الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال برابوو جوتيريش في مقر إقامته الخاص في هامبالان في مقاطعة جاوة الغربية، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الرئاسة أوردته صحيفة "كومباس" الإندونيسية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الاستراتيجية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المختلفة.

وبحسب البيان، يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توطيد الحوار والشراكة بين إندونيسيا والأمم المتحدة، مع تأكيد أهمية التعاون الدولي في تعزيز السلام والاستقرار، والعمل على حل مختلف القضايا العالمية من خلال نهج متعدد الأطراف.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في بيان صدر عنه- بأن جوتيريش ناقش مع الرئيس الإندونيسي مسألة إصلاح النظام متعدد الأطراف، والتقدم المحرز في تحقيق خطة عام 2030، كما ناقش معه قضايا عالمية وإقليمية، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الأمين العام عن شكره لإندونيسيا على دعمها للعمل متعدد الأطراف وللأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مساهماتها في عمليات حفظ السلام. كما أشاد الأمين العام بدور إندونيسيا الريادي في تعزيز آليات مبتكرة لتمويل التنمية والعمل المناخي، بحسب ما جاء في بيان المتحدث.

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التحديات العالمية

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