تقودها إمرأة.. شاحنة تقتحم ملعب كرة قدم في أمريكا وتقتــ.ل شخصين وتصيب 11

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخصان، أحدهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة 11 آخرين بعد أن اقتحمت شاحنة ملعباً كانت تقام فيه مباراة كرة قدم للشباب في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس.

ووصفت السلطات الحادث بأنه "مفجع"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

من جانبه ؛ ذكر النقيب آرون موسيس، من قسم شرطة ويتشيتا، أن فرق الطوارئ هرعت إلى مجمع "سترايكر" لكرة القدم بعد تلقي عدة بلاغات عبر رقم الطوارئ 911 بوقوع الحادث.

وأفادت الشرطة أن سائقة الشاحنة وهي امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً من مدينة جاردن سيتي بولاية كانساس بقيت في موقع الحادث بجوار الشاحنة.

وقال موسيس إن سائقة الشاحنة متعاونة حتى الآن في التحقيقات، مضيفاً أنها باتت قيد احتجاز الشرطة.

وأوضح موسيس للصحفيين أنه يعتقد أن أحد أبناء السائقة كان يشارك في مباراة كرة قدم داخل المجمع، لكنه لم يكن في الملعب الذي وقع فيه الحادث.

وذكرت الشرطة أن قاصرين اثنين كانا أيضاً داخل الشاحنة لحظة اقتحامها للملعب.

وأكدت الشرطة وفاة شخصين في موقع الحادث، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات ورجل يبلغ من العمر 35 عاماً، وكلاهما من مدينة ماكفيرسون بولاية كانساس.

ومن بين المصابين الـ 11 الذين نُقلوا إلى المستشفى، خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات.