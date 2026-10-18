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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يعلن اختتام الدورة 52 لاجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" واعتماد إعلان بغداد

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
أ ش أ

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد اختتام أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى العمل على عقد اجتماع في بغداد بين إيران ودول الخليج.

وقال "حسين" - في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "بغداد تشرفت على مدى يومين باستضافة المؤتمر 52 لمجلس وزراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي"، مبينا أن الحكومة العراقية وفرت منذ وقت مبكر جميع الأمور اللوجستية لإنجاح الاجتماع.

وأضاف أن "الدورة انعقدت في ظل توترات اقليمية، حيث تسلمنا رئاسة المجلس من الجمهورية التركية"، مشيرا إلى أن "55 دولة شاركت في الدورة، كما بلغ مستوى التمثيل الوزاري لوزراء الخارجية 22 وزيرا بمشاركة 180 وسيلة إعلامية".

وأكد وزير الخارجية العراقي أن القضية الفلسطينية والقدس تصدرت أولوية المؤتمر وخاصة إيصال المساعدات وإعادة الإعمار وحماية القدس، لافتا إلى أن الاجتماعات تناولت أزمات المنطقة والدول المسلمة ومكافحة الإرهاب.

وبين أن الدورة اختتمت باعتماد إعلان بغداد، مشيرا إلى "أننا طرحنا مبادرة، وسوف نعمل على عقد اجتماع في بغداد لجمع دول الخليج مع إيران".

وأكد "حسين" أن انعقاد الدورة في بغداد لها إشارات مهمة داخلية وخارجية، الداخلية بأن بغداد آمنة وتحتضن جميع الدول، لافتا اﻟﻰ أن العراق ترأس القمة العربية والآن يترأس مؤتمر وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي، وهناك تضامن واضح من جميع الدول للوضع العراقي.

وأضاف "طرحنا مبادرة اجتماع الدول 6 + 1"، لافتا إلى أن "من واجب دول المنطقة أن تطرح المبادرات كونها أصحاب المصلحة"، مبينا "سوف نتواصل مع الدول بمساعدة الأمين العام للوصول إلى نتائج مرضية".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

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