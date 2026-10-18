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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على أسعار سيارات سو إيست موديل 2027

سعر سيارة
سعر سيارة
أحمد عبد القوى

أعلنت علامة سوإيست قائمة أسعار سياراتها موديل 2027، والتي تضم مجموعة من الطرازات العاملة بمحركات البنزين، إلى جانب السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي.

وسجلت سوإيست S05 بفئة Highline المزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر سعرًا يبلغ مليونًا و90 ألف جنيه، مع إضافة 15 ألف جنيه عند اختيار اللون الأبيض والسقف الأسود.

وتتوفر سوإيست S06 بفئة Highline ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر بسعر مليون و370 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر فئة Premium المزودة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر مليونًا و510 آلاف جنيه.

ويبدأ سعر سوإيست S07 من مليون و415 ألف جنيه لفئة Highline ذات المحرك سعة 1.5 لتر تيربو، ويرتفع إلى مليون و555 ألف جنيه لفئة Premium بمحرك سعة 1.6 لتر تيربو.

أما سوإيست S09 فتتوفر بفئة Flagship ومحرك تيربو سعة 1.6 لتر، بسعر مليون و620 ألف جنيه.

وتشمل قائمة السيارات الهجينة القابلة للشحن طراز S06DM بفئة Intelligent بسعر مليون و689 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر S08DM بالفئة نفسها مليونًا و849 ألف جنيه، ويعتمد الطرازان على محرك سعة 1.5 لتر تيربو.

وتقدم سوإيست ضمانًا لمدة 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، وضمانًا للمحرك يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر للسيارات العاملة بالبنزين، وضمانًا للبطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر للسيارات الهجينة.

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