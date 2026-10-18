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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحرك فى بعض أسعار سيارات إم جي في مصر.. تفاصيل

منصور
منصور
أحمد عبد القوى

أقرت شركة منصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة «إم جي»، زيادات جديدة في أسعار عدد من طرازاتها بالسوق المصرية، تراوحت بين 15 ألفاً و60 ألف جنيه.

وشملت الزيادة طرازي «إم جي 5» و«إم جي زد إس بلس» بقيمة 15 ألف جنيه، ليصل سعر «إم جي 5 كومفورت» إلى 904 آلاف و990 جنيهاً، و«إم جي 5 لاكشري» إلى مليون و4 آلاف و990 جنيهاً، بينما يصل سعر «إم جي زد إس بلس» إلى مليون و180 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار طرازات «إم جي جي تي» و«جي 50» و«وان» و«آر إكس 5 بلس» و«إم جي 7» و«إتش إس» بقيمة 25 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من مليون و200 ألف جنيه لطراز «جي تي لاكشري»، وتصل إلى مليون و775 ألف جنيه لطراز «إم جي 7 تروفي».

وتسجل «إم جي آر إكس 9» أكبر زيادة ضمن القائمة الجديدة بقيمة 60 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى مليونين و19 ألفاً و990 جنيهاً.

وتأتي الأسعار الجديدة وفقاً للقائمة السعرية الصادرة في 15 أكتوبر 2026، بينما لا تشمل الزيادات طراز «إم جي سايبرستر» وفق البيانات المتاحة.

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