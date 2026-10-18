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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين عام «التعاون الإسلامي»: سنعمل مع العراق على متابعة تنفيذ قرارات الدورة 52

أمين عام "التعاون الإسلامي"
أمين عام "التعاون الإسلامي"
أ ش أ

أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، أن المنظمة ستعمل مع العراق على متابعة تنفيذ قرارات الدورة 52، مشيدا بجهود العراق والنجاح الباهر لأعمال الدورة 52 في بغداد.

وقال أمين عام المنظمة -في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- "نعمل على تفعيل المقررات"، مضيفا: "متفائلون بدور العراق في تعزيز مسار إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف أن "العراق يعتزم تقديم مبادرة لحل الأزمة الحالية، وإعلان بغداد نص على خفض التصعيد واعتماد الحوار".

وواصل: "سنعمل مع العراق على متابعة تنفيذ الدورة 52"، مؤكدا أن "الدورة 52 أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني وأشيد بالنجاح الباهر لدورة بغداد"، و"القضية الفلسطينية تصدرت أعمال الدورة 52 لمنظمة التعاون الإسلامي"، مضيفا "سنعمل مع العراق على متابعة تنفيذ قرارات الدورة 52".

وقال الشيخ أحمد "هناك مرصد لتوثيق الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق الفلسطينين، وهناك اهتمام عالمي بالقضية الفلسطينية، فضلا عن الرأي الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى "إننا متفائلين برئاسة العراق للتقدم بالقضية الفلسطينية"، لافتا إلى ان "دول الأعضاء مقتنعة باستقلال الدولة الفلسطينية".

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد العراق

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