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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الصحفيين الأفارقة" ينعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفي جمال نكروما

الكاتب الصحفي جمال نكروما
الكاتب الصحفي جمال نكروما
أ ش أ

نعى اتحاد الصحفيين الأفارقة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي جمال نكروما، الذى وافته المنية أول أمس الجمعة في مصر.

وقال الاتحاد - في نعيه، اليوم الأحد - "إن جمال نكروما أثرى صفحات الأهرام ويكلى بكتاباته وإسهاماته فى تناول الشئون الأفريقية والدولية على مدى ثلاثة عقود".

وأعرب الاتحاد عن تقديره العميق لمسيرة الراحل واهتماماته بقضايا القارة الأفريقية وتطلعاته إلى الحرية والعدالة والتنمية، حيث حمل فى تكوينه وثقافته عمق الروابط المصرية الأفريقية باعتباره نجل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما والسيدة المصرية فتحية نكروما، مجسدا بذلك صلة إنسانية وثقافية بين مصر وغانا.

وتوجه الاتحاد بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه وزملائه بجريدة الأهرام ويكلي، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

اتحاد الصحفيين الأفارقة الصحفي جمال نكروما الشئون الأفريقية صفحات الأهرام

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