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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عمان تشارك في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان بالولايات المتحدة الأمريكية

منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان
منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان
أ ش أ

شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان، الذي أُقيم بمدينة سولت ليك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "أمل صامد، ومستقبل مشترك".

وتناول الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في كلمته خلال جلسة عامة بعنوان "سياسات الطاقة والدين والسلام والازدهار الإنساني"، العلاقة بين موارد الطاقة وقيم الإنصاف والاستدامة والسلام، مؤكدًا أهمية تحويل الموارد إلى ازدهار مشترك يحفظ كرامة الإنسان وحقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن الموازنة بين أمن إمدادات الطاقة وإتاحتها بكلفة ميسورة وصون البيئة لا تقتصر على الجوانب التقنية والاقتصادية، بل ترتبط أيضًا بقيم أخلاقية أرستها الأديان، تقوم على الانتفاع بالموارد دون الإضرار بالآخرين أو بالبيئة أو بحرمان الأجيال القادمة من حقوقها.

واستعرض التجربة الحضارية لسلطنة عمان، وما شهدته عبر القرون من تواصل مع شعوب العالم من خلال الملاحة البحرية، مشيرًا إلى العلاقات العُمانية الأمريكية التي تأسست بمعاهدة عام 1833، ووصول السفينة العُمانية "سُلطانة" إلى نيويورك عام 1840 حاملةً أول مبعوث عربي إليها.

وتطرق إلى نظام الأفلاج الذي أُدرجت خمسة من نظمه على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وما يجسّده من مسؤولية في إدارة الموارد وحفظ حقوق الآخرين، ونظام الوقف الذي يمتد أثره عبر الأجيال.

وأكد أن الأنموذج العُماني في التعايش يقوم على الحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى إسهامات مشروعات "رسالة السلام" و"المؤتلف الإنساني" في التعريف بالقيم الإنسانية المشتركة، وإطلاق "خطة مسقط" في يونيو من العام الجاري من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالشراكة مع الأمم المتحدة وتحالف الأمم المتحدة للحضارات وشبكة صُنّاع السلام الدينيين والتقليديين.

وتابع "أن الخطة جاءت ثمرةً لمسار تشاوري شاركت فيه قيادات دينية وتقليدية وممثلو شعوب أصلية لتعزيز دور هذه القيادات في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية، انطلاقًا من أن السلام بين الدول يبدأ من الثقة داخل المجتمعات".

وأوضح أن تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة يستلزم ترسيخ الإنصاف في توزيع الموارد، وضمان استدامة منافعها، وتعزيز الثقة والوفاء بالتعهدات، مشددًا على أن الأولوية ينبغي أن تكون للمجتمعات التي لم تصلها خدمات الطاقة بعد، وأن الوفرة والاستدامة يمكن أن تتكاملا في ظل الاعتدال والحد من الإسراف والإضرار بالبيئة.

وأشار إلى أن مفهوم الأمانة يضع الإنسان في موقع المسؤولية عن الأرض ومواردها، ويقتضي أن تراعي القرارات المجتمعات المتأثرة بها والأجيال التي سترث نتائجها، مؤكدًا على أن الازدهار، من المنظور الديني، يُقاس بكرامة الإنسان، وأن السلام يمثل غايةً كبرى، فيما تؤدي القيادات الدينية والتقليدية دورًا في بناء الثقة وتعزيز التفاهم بين المجتمعات.

ودعا قادة مجموعة العشرين إلى وضع سياسات للطاقة والتنمية تصون أمن الإمدادات، وتوسّع الفرص، وتحفظ حقوق الأجيال القادمة، مع الاعتراف بالمؤسسات الدينية والمجتمعية شريكًا أصيلًا في رسم مسارات التحول وتنفيذها.

وأكد أن أمن الطاقة في عالم تتشابك فيه المصالح لا يتحقق لأحد ما لم يتحقق للجميع، وأن تقاسم الموارد يستلزم تقاسم المسؤولية عنها، بما يجعلها قوةً للتعاون وطريقًا إلى الازدهار والسلام المشتركين.

وناقش المنتدى عددًا من القضايا الدولية، أبرزها دور المؤسسات الدينية في تعزيز السلام والتنمية المستدامة، والحوار بين الأديان، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتحدّيات الإنسانية المعاصرة، بمشاركة قيادات دينية ومسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم، في إطار تعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم التفاهم والتعايش الإنساني.

سلطنة عُمان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان

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