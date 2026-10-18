سلطنة عمان وفرنسا تبحثان فرص الشراكة الصناعية والتجارية في قطاع الفضاء

استضافت العاصمة العمانية مسقط، النسخة الأولى من "الملتقى العُماني الفرنسي في قطاع الفضاء"، والذي جمع 15 شركة فرنسية تمتلك خبرات متخصصة في مجالات أنظمة الأقمار الصناعية، ورصد ومراقبة الأرض، والاتصالات، وتقنيات الإطلاق، والخدمات المدارية، والتطبيقات الفضائية الناشئة، وممثلين عن الجهات والمؤسسات العُمانية المعنية، بهدف تعزيز التواصل بين الجانبين واستكشاف فرص التعاون والشراكات الصناعية والتجارية في قطاع الفضاء.

وفي ظل تسارع جهود سلطنة عُمان لتطوير منظومتها الفضائية وتعزيز قدراتها في هذا المجال، يشكّل الملتقى منصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وبحث فرص التعاون بين المؤسسات والشركات الفرنسية والعُمانية، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي والتجاري على امتداد سلسلة القيمة في الصناعات والخدمات الفضائية.

وسلّطت فعاليات الملتقى الضوء على التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الفضاء في سلطنة عُمان، والقدرات المتنامية لهذا القطاع، والفرص المتاحة للتعاون الدولي.. كما شارك الوفد الفرنسي في جلسات لعرض المشاريع والحلول، استعرض خلالها تقنيات وحلولًا تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الفضاء، ما أتاح للجهات العُمانية المعنية تحديد مجالات محتملة للتعاون والشراكة.

واشتمل البرنامج على 8 جولات من اجتماعات الأعمال الثنائية الموجّهة بين الشركات الفرنسية والجهات العُمانية المعنية، والتي وفّرت منصة عملية لمناقشة المشاريع المحتملة والشراكات التجارية وآفاق التعاون الصناعي على المدى الطويل.

وأعقبت هذه الاجتماعات مأدبة غداء للتواصل وتبادل المعارف والخبرات، بما أتاح للمشاركين فرصة تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات المهنية فيما بينهم.

وزار الوفد الفرنسي شركة "عُمان سات"، في خطوة تتيح للمشاركين الاطلاع عن كثب على القدرات الفضائية التي تطورها السلطنة وتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال.