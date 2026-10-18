رئيس اتحاد "إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي": مصر والسعودية شراكة مصير وأخوة تاريخية راسخة لا تهزها المتغيرات

أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا فريدًا للأخوة التاريخية والشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير، مشددًا على أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط راسخة ومواقف تاريخية يتجاوز حدود المصالح المشتركة، ويعكس عمق العلاقات بين الشعبين.

وأشاد الليثي بحكمة القيادتين السياسيتين في مصر والمملكة العربية السعودية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وحرصهما على تعزيز التعاون والتكامل بما يخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد أن أمن مصر من أمن السعودية، وأمن السعودية من أمن مصر، وأن قوة البلدين وتماسك علاقاتهما يمثلان صمام أمان للمنطقة العربية وركيزة أساسية لاستقرارها، مثمنا الدور المحوري للبلدين في دعم العمل العربي والإسلامي المشترك.

وشدد الليثي على أهمية دور الإعلام في ترسيخ روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين، وتعزيز الوعي بعمق هذه العلاقات التاريخية، مضيفا أن مصر والسعودية ليستا مجرد دولتين تجمعهما المصالح، بل شقيقتان يجمعهما التاريخ والمصير والمستقبل، وستظل مصر القوية سندًا للسعودية، والسعودية القوية سندًا لمصر، وقوتهما معًا قوة للأمتين العربية والإسلامية".