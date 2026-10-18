الزمالك يفقد خدمات أحمد ربيع أمام بترول أسيوط والجيش الرواندي

تأكد غياب أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل مبدئي عن مباراتي بترول أسيوط والجيش الرواندي، بسبب إصابته بكسر في الأنف.

وأوضح الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الزمالك سيفقد خدمات أحمد ربيع في المباراتين، في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه الأخير على الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.