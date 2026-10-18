طارق مصطفى يطالب بإيقاف ناصر منسي: أنت بتلعب في نادي كبير

طالب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، بتوقيع عقوبة على ناصر منسي، لاعب الزمالك، على خلفية التصرف الذي فعله في مباراة الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنواحي الأخلاقية في توقيتها المناسب.

وقال مصطفى، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إنه لم يكن يتوقع صدور هذا التصرف من ناصر منسي.



ووجه المدير الفني للفيصلي رسالة إلى لاعب الزمالك، قائلًا: «أنت بتلعب في نادي كبير ولازم تحترم النادي»، مشددًا على ضرورة مراعاة قيمة النادي الذي يمثله اللاعب ومسؤولية ارتداء قميصه.



وأضاف مصطفى أن أقل عقوبة يجب توقيعها على ناصر منسي هي الإيقاف لمدة أسبوعين، معتبرًا أن التعامل الحاسم مع مثل هذه المواقف يسهم في منع تكرارها داخل الأندية.



وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلوكيات الأخلاقية في الوقت المناسب يجعل منها عبرة للجميع، ويساعد على ترسيخ الالتزام والانضباط داخل الفرق الرياضية.