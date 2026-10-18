تعادل قاتل يحرم المغرب الفاسي من انتصار ثمين أمام أسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا

فرّط المغرب الفاسي في فرصة تحقيق الفوز على حساب ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، بعدما انتهت المواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، مساء الأحد، على أرضية الملعب الشرفي بمدينة مكناس، في ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تعادل قاتل يحرم المغرب الفاسي من انتصار ثمين أمام أسيك

ودخل الفريق المغربي اللقاء بطموح استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم عند الدقيقة 31، عن طريق نور الدين أسامة، الذي منح أصحاب الأرض الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

وواصل المغرب الفاسي محاولاته للحفاظ على تقدمه خلال النصف الثاني من المباراة، وسط مساندة جماهيرية كبيرة، أملًا في الخروج بانتصار يعزز فرصه في حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.

لكن أسيك ميموزا رفض الاستسلام، ونجح في تسجيل هدف التعادل خلال الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ليصدم الجماهير المغربية ويحرم فريقها من تحقيق الفوز على ملعبه.

وبهذه النتيجة، تأجل حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الفريقان إلى انتزاع العبور إلى دور المجموعات من البطولة القارية.