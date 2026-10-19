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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: رفضت عرض الأهلي لأني زملكاوي من صغري

باسم مرسي
باسم مرسي
محمد بدران

كشف باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، عن تلقيه عرضًا من النادي الأهلي خلال فترة وجوده في صفوف الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن انتماءه للقلعة البيضاء وحبه للنادي منذ الصغر كانا وراء رفضه الانتقال إلى الغريم التقليدي.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي أبدى اهتمامًا بالتعاقد معه عندما كان لاعبًا في الإنتاج الحربي، لكنه رفض العرض بسبب تشجيعه للزمالك منذ طفولته.

وأكد مهاجم الزمالك السابق أن حبه للقلعة البيضاء كان عاملًا حاسمًا في تحديد وجهته الكروية، موضحًا أن ارتداء القميص الأبيض كان حلمًا يراوده منذ الصغر، وهو ما دفعه إلى تفضيل الزمالك رغم اهتمام الأهلي بالحصول على خدماته.

وتأتي تصريحات باسم مرسي لتكشف جانبًا من كواليس مسيرته الكروية، قبل أن يصبح أحد أبرز مهاجمي الزمالك خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص الفريق الأبيض، ويشارك في عدد من المباريات والبطولات المهمة مع النادي.

باسم مرسي الزمالك الأهلي الكلاسيكو

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