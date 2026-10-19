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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة العامة تصرح بدفن إياد حسام لاعب مركز شباب سمنود

وفاة إياد حسام لاعب مركز شباب سمنود
وفاة إياد حسام لاعب مركز شباب سمنود
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة إياد حسام لاعب مركز شباب وإصابة زملائها في حادث مصادمة مع سيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار عاجل من جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة بتصريح دفن جثمان لاعب كرة القدم وتسليم جثمانه إلي ذويه وسماع أقوال شهود عيان للحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الشاب إياد حسام لاعب مركز شباب سمنود وإصابة زملائه في حادث مصادمة مع سيارة ملاكي بسبب السرعه الزائده بنطاق دائرة المركز.

انتقال الى موقع الحادث 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي سمنود .

رفع كفاءة الخدمات 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدقات جارية على رحيله 

الجدير بالذكر أن زملاء لاعب كرة القدم الراحل نعوا رحيله من خلال إقامة الصدقات الجارية علي روحه والدعاء له بالرحمه والمغفره ومواساة والديه واشقائه في وفاته ورحيله المفاجىء

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني تصادم سمنود وفاة إياد حسام وزملائه ينعون رحيله

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