القوات الروسية تستهدف مراكز داعمة للتصنيع اللوجستي العسكري لنظام كييف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الروسية نفذت، خلال الليلة الماضية، هجوما مكثفا باستخدام أسلحة عالية الدقة استهدفت مراكز "فاير بوينت" و"بلانيتا بلاستك" و"داتا غروب" الداعمة للتصنيع اللوجستي العسكري لنظام كييف.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أنه في مدينة كييف، تم استهداف مركز معالجة البيانات التابع لشركة "داتا غروب"، ومركز لوجستي يعرف بـ"فاير بوينت"، يستخدم لتصنيع وتخزين مكونات الطائرات المسيّرة الهجومية بعيدة المدى (ذات الأجنحة الثابتة)، بالإضافة إلى محركات لصواريخ كروز التي تطلق من الأرض من طراز "فلامينغو إف بي-5".

وأضاف البيان "كما تم استهداف منشأة "خيمفولوكنو" الصناعية، التي تنتج مكونات للرؤوس الحربية للطائرات المسيّرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومستودع قاطرات السكك الحديدية في كييف، الذي كان يستخدم لتخزين صواريخ كروز من طراز "فلامينغو إف بي-5" ومكونات للصواريخ الباليستية من طراز "إف بي-9".

وتابع البيان: "في مقاطعة كييف، تم استهداف منشأة صناعية تابعة لمصنع "بلاميتا بلاستيك" في مدينة إيربين، والتي تنتج مواد بوليمرية مخصصة للمجمع الصناعي العسكري".

وأفاد البيان: "علاوة على ذلك، تم استهداف سفينة شحن جاف في عرض البحر، على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب ميناء أوديسا، حيث كانت السفينة تنقل شحنات عسكرية وأخرى ذات استخدام مزدوج".