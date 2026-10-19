رحلة داخل الحياة البرية لوفد أوغندي للتعرف على التجربة المصرية في سياحتى الطعام والريف

نظمت وزارة السياحة والآثار، رحلة تعريفية لوفد من ممثلي وزارة السياحة والحياة البرية بدولة أوغندا، في إطار التعاون مع لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري (COMCEC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف إطلاع الوفد على التجربة المصرية في مجال سياحة الطعام، وأفضل الممارسات والسياسات المتبعة لتطوير هذا المنتج السياحي، والاستفادة منها في دعم وتنمية سياحة الطعام في أوغندا.

ويأتي تنظيم هذه الرحلة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما الدول الأفريقية، ونقل التجارب المصرية الناجحة في تطوير المنتجات السياحية المتنوعة.

وقد تضمن برنامج اليوم الأول زيارة أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث اطلع الوفد على آليات تشغيل وإدارة المطاعم والمطابخ الفندقية، والتعرف على نظم العمل المتبعة خلال فترات التشغيل المختلفة، أعقبها جولة بالمتحف المصري الكبير للتعرف على ما يضمه من كنوز أثرية ومقتنيات فريدة تبرز عراقة الحضارة المصرية. فيما شهد اليوم الثاني زيارة ميدانية لإحدى التجارب الرائدة في السياحة الريفية بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث تعرف الوفد على تفاصيل هذه التجربة وآليات إدارتها وتشغيلها، ودورها في تقديم تجارب سياحية ترتبط بالثقافة المحلية والمأكولات التقليدية.

كما عُقدت جلسة نقاشية مع أحد أصحاب التجارب المتميزة في مجال سياحة الطعام، استعرض خلالها تجربته العملية، كما قام بالرد عن استفسارات أعضاء الوفد بشأن سبل تطوير هذا المنتج السياحي والتحديات المرتبطة به وفرص الاستفادة من التجربة المصرية في أوغندا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، حرص الوزارة على مشاركة الخبرات والتجارب المصرية الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة الدول الأفريقية والأعضاء بالمنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مصر، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

كما أشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات متميزة في مجال سياحة الطعام، بفضل ما يتمتع به المطبخ المصري من تنوع وثراء يعكسان خصوصية الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع المصري، فضلًا عن ارتباط الأطعمة التقليدية بالعادات والتقاليد المحلية، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لتطوير تجارب سياحية أصيلة تسهم في إثراء تجربة السائح وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في النشاط السياحي.