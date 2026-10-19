شيرين فهمي: والدي أصر على التحاقي بكلية الحقوق لتحقيق حلمه القديم

كشف المستشار محمد شيرين فهمي، كواليس التحاقه بكلية الحقوق واختياره العمل بالنيابة العامة، مؤكدا أن الفضل في توجيه مسيرته المهنية يرجع إلى رغبة والده الذي كان يتمنى أن يصبح أحد أبنائه وكيلا للنيابة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد» إنه التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج منها عام 1974، مشيرا إلى أن أمنية والده ظلت ترافقه حتى تمكن من تحقيقها، لتبدأ رحلة مهنية طويلة في سلك القضاء، استمرت لعقود وشهدت محطات بارزة في حياته العملية.

وأضاف: «كانت رغبة والدي أن ألتحق بكلية الحقوق، وفي بطاقة الرغبات كتبنا حقوق القاهرة، وحقوق عين شمس، وحقوق إسكندرية».

وأوضح: «كان هناك إصرار من الوالد، وطلبات الآباء كانت بمثابة أوامر لا تملك مناقشتها، عرفت فيما بعد أن أمل والدي في الدراسة كان أن يكون وكيل نيابة، وجدي، والد والدي، كان يتولى منصبًا كبيرًا في السودان».

وتابع: «والدي كان شايف إن منصب والده أكبر حاجة قدامه، إلا أن شخصا دخل وقال: "البيه النيابة وصل"، وشاف والده بينسق ملابسه ويهرول لاستقبال الضيف، فتتبعه، وعلى سلم العربية شاف شابا بيفتح له الباب وينحني، ونزل من العربية شاب صغير. استغرب، ولقي والده، اللي كان أكبر منصب يعرفه في ذلك الوقت، بيهرول إلى وكيل النيابة، وبيسلم عليه بانحناء، وبيقدمه على نفسه».

واستكمل: «بعد انتهاء المقابلة، سأل والده: يعني إيه النيابة؟ فوالده شرح له، علق هذا الأمر في ذهنه، وقال: لما أكبر هطلع وكيل نيابة. ولما كبر، والده صمم إنه يدخل القوات المسلحة، وبالتالي مقدرش يحقق أمله إنه يطلع وكيل نيابة، وأنا أكبر الأبناء، فقال لي: تدخل كلية الحقوق وتطلع وكيل نيابة».