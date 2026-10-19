قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
25 كاميرا و100 دولة.. هل يخطف محمد صلاح الأضواء في قمة طرابزون وبشكتاش؟
بدءا من الخميس.. جيش الاحتلال يحظر الإجازات في جميع وحداته
الصين تدين بشدة الزيارات الأخيرة لمسؤولين يابانيين إلى ضريح "ياسوكوني"
نتنياهو: سنوجه ضربات أشد إلى أعدائنا إذا اقتضت الحاجة
يقترب من 54 جنيها.. تحرك سعر الدولار مجددا في البنوك
المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 390 مليون يورو لدعم 135 مشروعا بيئيا ومناخيا
صحة المواطن على طاولة منتدى مصر 2026| توطين صناعة الدواء وتأهيل الكوادر في الصدارة
الخطوط الجوية القطرية: تعليق الرحلات من وإلى الرياض والدمام
بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع
استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر
شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري
بمواصفات عالمية قطارات الخط الرابع للمترو.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيرين فهمي: والدي أصر على التحاقي بكلية الحقوق لتحقيق حلمه القديم

المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
البهى عمرو

كشف المستشار محمد شيرين فهمي،  كواليس التحاقه بكلية الحقوق واختياره العمل بالنيابة العامة، مؤكدا أن الفضل في توجيه مسيرته المهنية يرجع إلى رغبة والده الذي كان يتمنى أن يصبح أحد أبنائه وكيلا للنيابة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع عبر «صدى البلد» إنه التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج منها عام 1974، مشيرا إلى أن أمنية والده ظلت ترافقه حتى تمكن من تحقيقها، لتبدأ رحلة مهنية طويلة في سلك القضاء، استمرت لعقود وشهدت محطات بارزة في حياته العملية.

وأضاف: «كانت رغبة والدي أن ألتحق بكلية الحقوق، وفي بطاقة الرغبات كتبنا حقوق القاهرة، وحقوق عين شمس، وحقوق إسكندرية».

وأوضح: «كان هناك إصرار من الوالد، وطلبات الآباء كانت بمثابة أوامر لا تملك مناقشتها، عرفت فيما بعد أن أمل والدي في الدراسة كان أن يكون وكيل نيابة، وجدي، والد والدي، كان يتولى منصبًا كبيرًا في السودان».

وتابع: «والدي كان شايف إن منصب والده أكبر حاجة قدامه، إلا أن شخصا دخل وقال: "البيه النيابة وصل"، وشاف والده بينسق ملابسه ويهرول لاستقبال الضيف، فتتبعه، وعلى سلم العربية شاف شابا بيفتح له الباب وينحني، ونزل من العربية شاب صغير. استغرب، ولقي والده، اللي كان أكبر منصب يعرفه في ذلك الوقت، بيهرول إلى وكيل النيابة، وبيسلم عليه بانحناء، وبيقدمه على نفسه».

واستكمل: «بعد انتهاء المقابلة، سأل والده: يعني إيه النيابة؟ فوالده شرح له، علق هذا الأمر في ذهنه، وقال: لما أكبر هطلع وكيل نيابة. ولما كبر، والده صمم إنه يدخل القوات المسلحة، وبالتالي مقدرش يحقق أمله إنه يطلع وكيل نيابة، وأنا أكبر الأبناء، فقال لي: تدخل كلية الحقوق وتطلع وكيل نيابة».

شيرين فهمي المستشار محمد شيرين فهمي الحقوق صدى البلد مصطفى بكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

د.نظير عياد

مفتي الجمهورية: الحفاظ على التراث الإسلامي لا يقتصر على إحياء المباني واستعادة صور الماضي

وزارة الأوقاف

الأوقاف: 37 ألف نشاط دعوي خلال أسبوع.. و20 ألف مسجد تشارك في برنامج الطفل

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل الصلاة بملابس عليها رسومات غريبة حرام؟.. هل يأثم من تذكر صلاة العصر بعد أذان المغرب؟.. حكم طلب توصيل السلام للنبي وأدائه

بالصور

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد