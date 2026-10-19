الرئيس السيسي في افتتاح «منتدى مصر 2026»: الحفاظ على استقرار الدولة أساس تحقيق الإنجازات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على استقرار الدولة يمثل أساسا لتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات مشددا على أن مصر تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الحفاظ عليها مسؤولية تتطلب إدراك حجم التحديات التي تواجه البلاد.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح فعاليات منتدى مصر 2026 اليوم الاثنين ويستمر حتى السبت 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

انطلقت فعاليات منتدى مصر 2026، تحت شعار "نظرة اليوم.. رؤية الغد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والقيادات، بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة مسيرة التنمية في مصر، والاستماع إلى آراء المواطنين وتطلعاتهم بشأن القضايا التي تمس حياتهم اليومية.