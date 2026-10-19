محمد شيرين فهمي: والدي اختار لي كلية الحقوق لتحقيق حلمه بالعمل في النيابة العامة

كشف المستشار محمد شيرين فهمي، تفاصيل التحاقه بكلية الحقوق واختياره العمل في النيابة العامة، مؤكدًا أن رغبة والده كانت الدافع الأساسي وراء تحديد مساره الدراسي والمهني، بعدما ظل يحلم بأن يصبح أحد أبنائه وكيلًا للنيابة، وهي الأمنية التي لم يتمكن من تحقيقها بنفسه.

وأوضح شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1974، مشيرًا إلى أن والده كان حريصًا على توجيهه نحو هذا المسار، حتى يتمكن من تحقيق الحلم الذي ظل يراوده لسنوات طويلة.

حقوق القاهرة كانت الاختيار الأول

وقال المستشار محمد شيرين فهمي إن والده كان متمسكًا بفكرة التحاقه بكلية الحقوق، وراغبًا في أن يسلك طريق العمل بالنيابة العامة، موضحًا أن ترتيب رغباته الدراسية شمل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حقوق عين شمس، وأخيرًا حقوق الإسكندرية، استجابة لرغبة والده الذي كان يتمنى أن يرى أحد أبنائه في موقع وكيل النيابة.

وأضاف أن هذه الرغبة العائلية كانت نقطة البداية في رحلته المهنية، إذ شكلت اختياراته الدراسية الخطوة الأولى نحو العمل في المجال القضائي، قبل أن تتوالى محطات مسيرته التي امتدت لعقود.

أمنية الوالد تحولت إلى مسيرة قضائية

وأشار فهمي إلى أن والده لم يكن يتعامل مع التحاقه بكلية الحقوق باعتباره مجرد اختيار دراسي، بل كان يرى فيه فرصة لتحقيق أمنية قديمة لم يتمكن من الوصول إليها بنفسه، وهو ما جعل هذا المسار يحظى بأهمية خاصة داخل الأسرة.

وأوضح أن تحقيق رغبة والده كان بداية الطريق نحو العمل في النيابة العامة، لتنطلق بعدها مسيرته المهنية في سلك القضاء، في رحلة ارتبطت بدايتها بحلم عائلي ظل حاضرًا حتى تحقق على يد أحد أبنائه.