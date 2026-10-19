مدبولي: الهدف الأساسي للحكومة خدمة المواطن.. والشعب تحمل طوال 15 سنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن هو بطل الحكاية، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية والتحديات غير المسبوقة التي شهدتها مصر على مدار السنوات الـ15 الأخيرة.

وأوضح مدبولي، أن الهدف الأساسي للحكومة يتمثل في خدمة المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، في إطار الإمكانيات المتاحة والظروف التي تمر بها الدولة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقرير مصور من الشارع المصري بعنوان «لو قابلت الرئيس تحب تسأله إيه؟.. شوف رسائل المواطنين»، تضمن مجموعة من رسائل المواطنين وآرائهم بشأن الأوضاع في مصر، وما يرغبون في طرحه خلال لقاء الرئيس.

وأعرب أحد المواطنين، خلال التقرير، عن شكره للرئيس السيسي، قائلًا: «بنشكر الرئيس على الأمن وعلى المشروعات اللي تمت في مصر».

فيما أشاد مواطن آخر بما تحقق من مشروعات، قائلًا: «الرئيس عمل كتير، ووفر شغل للشباب، وبنقدم له الشكر على اللي تم».

بنات أهم زي القمر

وشهد التقرير تفاعلًا لافتًا مع رسالة إحدى السيدات، التي تحدثت بعفوية عن أمنياتها بشأن بناتها، قائلة: «بنات أهم زي القمر.. مفيش شغل ومفيش سكن ومفيش عرسان.. عايزين عرسان».

وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حديث السيدة بالابتسامة، في لقطة لافتة خلال استماعه إلى رسائل المواطنين وما حملته من مطالب وأمنيات.