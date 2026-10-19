مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على مصارحة المواطنين بكل الحقائق، وعدم إخفاء أي تفاصيل تتعلق بما حدث خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية الشفافية في توضيح التحديات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، إلى جانب الإعلان عن خطة العمل خلال السنتين المقبلتين.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ستكشف للمواطنين عن تفاصيل ما تعتزم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية ستكون للملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها التعليم، والأسعار، والخدمات الصحية، والأجور والمعاشات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن نحو 70% من الاهتمام خلال السنتين المقبلتين سيركز على هذه الملفات الحيوية، بما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وشدد مدبولي على أن مصارحة المواطنين بما جرى، وتوضيح ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة، يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية، وتحديد الأولويات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.