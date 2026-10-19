الانتهاء من تشجير حديقة ميدان الأمل بشرق مدينة نصر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الانتهاء من أعمال تشجير حديقة ميدان الأمل بالجزيرة التى تتوسط جاردينا ، ومدينة الأمل بحى شرق مدينة نصر، في إطار جهود المحافظة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالشوارع والميادين، بما يسهم في توفير بيئة صحية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التشجير تأتى ضمن جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «تخضير القاهرة»، التي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء بالعاصمة، وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة وغير المستغلة وتحويلها إلى مساحات خضراء تسهم في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.