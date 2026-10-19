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مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أكدت مها بسيوني، الباحثة في التاريخ، أن المصريين رغم كل التحديات اللي بيمروا بيها، بيستمروا في التعبير عن حبهم لبلدهم، وبيطلعوا يقولوا «تحيا مصر»، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التراث والذاكرة التاريخية باعتبارهما جزءًا أساسيًا من هوية أي أمة.

وقالت مها بسيوني، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، إن من الرائع أن المصريين القدماء حافظوا على تراثهم، مؤكدة أن الذاكرة هي الحصن الحقيقي لأي أمة، وأن دراسة التاريخ بتساعدنا على فهم الماضي والحاضر والاعتزاز بهويتنا.

وأضافت: «افتخروا بمصر وبلدكم»، مشيرة إلى أن من أجمل العبارات اللي اتقالت لها: «إنّي أبقى شبه مصر»، موضحة أن مصر بالنسبة لها بلد مليانة حياة، وأن الانتماء ليها والاعتزاز بتاريخها وتراثها مصدر للفخر.

مها بسيوني الباحثة في التاريخ المصريين افتخروا بمصر وبلدكم

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