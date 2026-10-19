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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد

إبراهيم العسال
إبراهيم العسال

أكد الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، أن مصر تتمتع بمكانة تاريخية وحضارية استثنائية، مستشهدًا بأقوال عدد من المؤرخين الذين وصفوا مصر بأنها من أعظم بلاد العالم، مشيرًا إلى دورها البارز في الحضارة الإسلامية، وإسهاماتها في مجالات العلم والثقافة والتاريخ.

وأوضح العسال ، خلال كلمته بمنتدي مصر 2026، بحضور الرئيس السيسي، أن المؤرخ ابن خلدون وصف مصر بأنها «أم العالم وبستان الدنيا»، فيما أشار المسعودي إلى مكانتها بقوله إنها «واسطة عقد الأرض»، مؤكدًا أن هذه الأوصاف تعكس ما تتمتع به مصر من أهمية تاريخية وحضارية.

مصر أرض الأنبياء وملتقى الرسالات السماوية


وأشار أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية إلى أن مصر ارتبطت بمحطات مهمة في تاريخ الأنبياء والرسالات السماوية، لافتًا إلى زيارة نبي الله إبراهيم عليه السلام لها، ووجود قصة نبي الله يوسف عليه السلام ولقائه بأبويه، إلى جانب ارتباط أرض مصر بسيرة نبي الله موسى عليه السلام، وكذلك قدوم السيدة مريم وابنها المسيح عليه السلام إليها.

وأكد أن هذه المحطات التاريخية والدينية تمثل جانبًا من خصوصية مصر الحضارية، وتعكس امتداد حضورها في الذاكرة الدينية والثقافية عبر العصور.

مصر منارة العلم والحضارة الإسلامية


وأضاف العسال أن مصر قدمت إسهامات كبيرة للحضارة الإسلامية، وكانت منارة للعلم والمعرفة، وخرج منها علماء تركوا مؤلفات مهمة في مختلف المجالات، وأسهموا في إثراء التراث العلمي والثقافي.

ولفت إلى أن هذا الإرث التاريخي يمثل أحد المكونات الأساسية للهوية المصرية، التي تشكلت عبر قرون من التفاعل الحضاري والثقافي والديني.

  الهوية المصرية لا تقبل المزايدات


وشدد أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية على أن الهوية المصرية أكبر من أن يحتكرها طرف أو يعيد تشكيلها وفق توجهات بعينها، مؤكدًا أن الانتماء الوطني والعروبة والأديان السماوية لا ينبغي أن تكون موضوعًا للمزايدات أو المهاترات.

مصر لا تقبل الذوبان

 

وأضاف أن مصر تمتلك هوية متجذرة في التاريخ، لا تقبل الذوبان أو الانفصال عن جذورها الحضارية، مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد اليوم سيظل جزءًا من سجلها التاريخي، الذي ستتناقله الأجيال المقبلة.

واختتم العسال بالتأكيد على أن مكانة مصر تستند إلى تاريخ طويل من الحضارة والعلم والتنوع الثقافي والديني، وأن هذا الإرث يظل أحد أبرز ملامح هويتها الممتدة عبر العصور.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقرير مصور من الشارع المصري بعنوان «لو قابلت الرئيس تحب تسأله إيه؟.. شوف رسائل المواطنين»، تضمن مجموعة من رسائل المواطنين وآرائهم بشأن الأوضاع في مصر، وما يرغبون في طرحه خلال لقاء الرئيس.

وأعرب أحد المواطنين، خلال التقرير، عن شكره للرئيس السيسي، قائلًا: «بنشكر الرئيس على الأمن وعلى المشروعات اللي تمت في مصر».

فيما أشاد مواطن آخر بما تحقق من مشروعات، قائلًا: «الرئيس عمل كتير، ووفر شغل للشباب، وبنقدم له الشكر على اللي تم».

بنات أهم زي القمر

 

وشهد التقرير تفاعلًا لافتًا مع رسالة إحدى السيدات، التي تحدثت بعفوية عن أمنياتها بشأن بناتها، قائلة: «بنات أهم زي القمر.. مفيش شغل ومفيش سكن ومفيش عرسان.. عايزين عرسان».

وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حديث السيدة بالابتسامة، في لقطة لافتة خلال استماعه إلى رسائل المواطنين وما حملته من مطالب وأمنيات.

إبراهيم العسال الرئيس السيسي منتدي مصر منتدي مصر 2026

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