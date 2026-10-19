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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

تراث الجنوب والسمسمية وأغاني الزمن الجميل في مهرجان أسوان للثقافة والفنون

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

انطلقت بمواقع مدينة أسوان، عدد من العروض الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تزامنا مع احتفالات تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.

وشهد مسرح فوزي فوزي عرضا فنيا للفرقة المصرية للموسيقي والغناء، وقدمت عددا من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل منها "أنا بعشقك"، و"عيون القلب"، و"في يوم وليلة"، و"قلبي إليك ميال"، و"بتسأل يا حبيبي"، و"حاجه غريبة"، و"من حبي فيك يا جاري"، بحضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة المهرجانات.

وأنشئت الفرقة عام 2003، وقامت بالعديد من الحفلات في جميع أنحاء الجمهورية، منها مهرجان الموسيقى العربية، وحفلات على مسرح السامر لإحياء ذكرى رموز الفن والطرب أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي. بالإضافة إلى احتفالات أكتوبر، وذكرى ثورة 30 يونيو، وافتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب الجامعي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وفي قصر ثقافة كوم أمبو، قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز، الفلكلور الصعيدي الشعبي ومنها فقرات "الربابة، العصايا، الخلخال، السوهاجية"، وغناء عصام عبدالله 
تأسست الفرقة عام 1970، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، منها مهرجان برجاس الدولي في بلغاريا، أبوجا الدولي في نيجيريا،  وجرش بالأردن، إلى جانب مشاركتها في عدة مهرجانات في دول الإمارات، سوريا، عمان، والسعودية.

واستقبل بيت ثقافة كلابشة، عرضا فنيا لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم، وقدمت عددا من رقصات الفن الأسواني منها "الأراجيد، الكف الجعفري، النجرشاد"، إلي جانب فاصل غنائى للفنان حمادة حربي، والفنان عادل عراب، والفنان عمر مصطفى
وتأسست الفرقة عام 1974، وشاركت في عدة مهرجانات دولية مهرجان ديجول بفرنسا، ومهرجان كرديسا باليونان، ومهرجان الجنادرية بالسعودية، ومهرجان موريشيوس، إلي جانب المهرجانات المحلية منها مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، مهرجان العلمين، وملتقى السمسمية، وفعاليات معرض الكتاب، وصيف بلدنا وغيرها من الاحتفالات.

وفي قصر ثقافة توشكي، قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح، التراث البورسعيدى علي آلة السمسمية ومنها "موال الصيادين، رقصة الصياد، آه يا للي، البحرية"

وتأسست الفرقة عام 1964، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية داخل وخارج مصر وحازت على العديد من الجوائز والمراكز والتى تتجاوز العشر جوائز فى مهرجانات مثل "مهرجان الأغنية الشبابية بتونس، مهرجان الإسماعيلية الدولى، مهرجان الاستقلال الوطنى بأمريكا، مهرجان النصر والسلام الأول بالعراق، مهرجان الحجر والشمس الثالث ومهرجان كفالا باليونان، مهرجان سول للسلام بكوريا الجنوبية وغيرها من المهرجانات".

وتنفذ فعاليات المهرجان المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويستمر حتى 20 أكتوبر، بمشاركة 7 فرق فنية للفنون الشعبية وهي "أسوان"، و"توشكى"، و"بورسعيد"، و"سوهاج"، و"الشرقية"، و"مطروح"، و"الوادي الجديد"، وذلك بعدد من المواقع الثقافية والخارجية، وهي مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة دهميت، مكتبة الطفل والشباب بدراو، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، جامعة أسوان، ونادي صحاري.

ويشهد يوم 21 أكتوبر تقديم عرض فني بمسرح السوق السياحي بمدينة أبو سمبل، فيما تختتم الفعاليات صباح يوم 22 أكتوبر أمام معبد أبو سمبل، بتقديم مجموعة من العروض الفنية تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس في المعبد.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون وزير الثقافة عمرو لاشين محافظ أسوان الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة

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