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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألبانيا.. الاحتجاجات الطلابية تدخل يومها السابع أمام وزارة التعليم

ألبانيا.. الاحتجاجات الطلابية تدخل يومها السابع أمام وزارة التعليم
ألبانيا.. الاحتجاجات الطلابية تدخل يومها السابع أمام وزارة التعليم
خاطر عبادة

دخلت الاحتجاجات الطلابية في ألبانيا يومها السابع، حيث بدأ المتظاهرون بالتجمع أمام وزارة التربية والتعليم في تيرانا صباح الإثنين.


وأعلنت وسائل إعلام محلية أن الاحتجاج سينطلق عند الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما بدأ المحتجون بالتوافد فعلياً، وأفاد صحفيون على الأرض بأن الشرطة انتشرت في المنطقة منذ الساعات الأولى وبدأت بمرافقة المتظاهرين.


ويصادف الإثنين اليوم السابع للانتفاضة العنيفة التي أطلقها الطلاب في العاصمة تيرانا، وتأتي هذه الاضطرابات عقب أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دولة البلقان، والتي اندلعت في البداية بسبب مشروع منتجع مثير للجدل في منطقة محمية بيئياً مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مواجهات وغاز مسيل للدموع

وأطلقت الشرطة الألبانية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع يوم الأحد، فيما رفض رئيس الوزراء إيدي راما مطالب المتظاهرين باستقالته.وتشهد تيرانا منذ الثلاثاء مظاهرات عنيفة يطالب خلالها المحتجون بتحسين الأوضاع الجامعية وخفض الرسوم الدراسية ومكافحة الفساد.

وتجمع مئات المتظاهرين ظهراً أمام وزارة التربية والتعليم هاتفين "راما، استقيل" وسط مواجهة متوترة مع الشرطة.
وبعد محاولة الشرطة تفريق الحشود، انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء وسط المدينة وتحولت إلى اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.


وأشعل المتظاهرون النار في صناديق القمامة وحطموا النوافذ، بما فيها نوافذ مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، وأضرموا النار في مركز للشرطة ومدخل وزارة الداخلية.


وامتدت الاشتباكات الفوضوية إلى الشارع الرئيسي والساحة، حيث ألقى المحتجون الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية، فيما ردت الشرطة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وفق صحفي من وكالة فرانس برس.

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