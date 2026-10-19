الأعلى للثقافة: منتدى مصر منصة وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي، أهمية انطلاق منتدى مصر 2026، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده الدولة المصرية من متغيرات على مختلف الأصعدة.

وقال العزازي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن منتدى مصر يعد منصة وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ دور الثقافة في بناء الإنسان، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوار المجتمعي والفكري، وتكثيف جهود المؤسسات المعنية، بمشاركة الخبراء والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع، لمناقشة القضايا الثقافية والفكرية الراهنة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن انعقاد المنتدى يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو استكمال مسيرة بناء الإنسان، وترسيخ الهوية الوطنية، وتحصين الوعي المجتمعي، من خلال تعزيز دور الثقافة في تشكيل الوعي، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية، ومواجهة التحديات الفكرية التي تفرضها المتغيرات المتسارعة.

وأوضح أن منتدى مصر يضع الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية في صدارة أولويات الحوار الوطني حول بناء المستقبل من خلال طرح القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، وفتح آفاق النقاش حول سبل مواجهة الأفكار المغلوطة والتحديات الفكرية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء والتسامح والتعددية، ودعم بناء شخصية الإنسان المصري القادرة على التفاعل الواعي مع متغيرات العصر.

وأضاف أن الثقافة لم تعد مجرد رافد للمعرفة أو مجال للإبداع الفني والأدبي بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، وأحد المقومات الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، لما تؤديه من دور محوري في تشكيل الوعي، وتعزيز الهوية الوطنية، وبناء مجتمع يمتلك أدوات التفكير النقدي والقدرة على الابتكار ومواكبة التحولات العالمية.

وأوضح العزازي أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن نجاح الإصلاح الإقتصادي وجذب الاستثمارات لا يكتمل إلا بالتوازي مع الاستثمار في الثقافة والوعي وبناء الشخصية المصرية، وهنا يأتي منتدى مصر 2026 ليضع النمو الاقتصادي وجودة حياة المواطن في مسار تنموي واحد، مؤكداً أن الثقافة والفكر هما المحرك الأساسي لحماية مقدرات الوطن وترسيخ منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية، مشدداً على أن مخرجات هذا الحوار المجتمعي الموسع ستسهم بشكل مباشر في صياغة سياسات ثقافية وتنموية تتواكب مع تطلعات الشباب وتواجه التحديات الفكرية والاقتصادية الراهنة.

