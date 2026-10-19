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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء البحريني يؤكد الدعم الكامل للإجراءات السعودية لصون سيادتها وأمنها واستقرارها

مجلس الوزراء البحريني
مجلس الوزراء البحريني

جدد مجلس الوزراء البحريني دعم المنامة الكامل لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، تأكيدًا على أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليميين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم / الاثنين / في قصر القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث أكد المجلس أن الاعتداءات الحوثية تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساتها للمملكة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في استشهاد ضابطين من منسوبي وزارة الحرس الوطني السعودي، إثر سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية بمنطقة نجران، نتيجة عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني.
وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عُقد في المنامة بحضور وزراء خارجية دول المجلس وروسيا، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.
 

مجلس الوزراء البحريني السعودية سيادتها وأمنها

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