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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء قطر يفتتح منتدى الأمن العالمي 2026 بمشاركة دولية واسعة

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر
أ ش أ

 افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم /الإثنين/، أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 في نسخته الثامنة تحت شعار "مستقبل التحالفات"، والذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من كبار المسئولين والشخصيات من أكثر من 100 دولة، لبحث مستقبل التحالفات والأمن الجماعي.
وتعقد نسخة هذا العام في مرحلة مفصلية للأمن الدولي، تشهد فيها التحالفات القائمة والمؤسسات الدولية ضغوطا متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والتحولات في الشراكات العالمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويوفر المنتدى لكبار صناع القرار فرصة لتبادل وجهات النظر وتقييم التحديات الأمنية الناشئة، واستكشاف سبل عملية لتعزيز التعاون الدولي، كما سيتناول المنتدى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية، وتنامي نفوذ القوى الصاعدة والجهات الفاعلة غير الحكومية، ومستقبل التعاون متعدد الأطراف والأمن الجماعي، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية والحوار والوساطة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري منتدى الأمن العالمي 2026

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