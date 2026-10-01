قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهدف مرموش.. توتنهام يهزم كوفنتري 3-1 في الدوري الإنجليزي
استخراج قيد عائلي 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات والرسوم ومدة الاستلام
تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
لبنان وتداعيات التوتر في الشرق الأوسط أبرز القضايا على طاولة مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية فلسطينية شرق رام الله
إطلاق نار على مسجد في ولاية أوهايو الأمريكية.. تفاصيل
أراوخو: "من المبكّر الحديث عن انتقال دائم إلى ليفربول"
أسرار سورة النحل.. بها 10 عجائب مخفية لا يعرفها كثيرون
ديلي تليجراف: واشنطن حذرت كييف من هجوم صاروخي باليستي قبل 60 ثانية فقط
أرخص 5 سيارات في السوق المصري.. اعرف أحدث الأسعار
نشأت الديهي: منتدى مصر 2026 فرصة للحوار والمكاشفة بين الحكومة والمواطن
وزير الإعلام اللبناني: وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة أولوية المرحلة الراهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

برج السرطان
برج السرطان

تتجه توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 إلى تسليط الضوء على أهمية التوازن بين المسؤوليات الشخصية ومتطلبات الحياة اليومية، ويأتي مولود برج السرطان ضمن الأبراج التي قد تحتاج إلى منح نفسها مساحة أكبر للتفكير بعيدًا عن الضغوط المحيطة. حساسيتك تجاه التفاصيل ومواقف الآخرين قد تجعلك أكثر انتباهًا لما يدور حولك، لكن من المهم ألا تسمح للقلق بالتأثير في قراراتك. 

حاول أن تنظر إلى الأمور بموضوعية، وأن تتعامل مع كل موقف وفقًا لظروفه الحقيقية، لا وفقًا لما تتوقعه مسبقًا.

برج السرطان اليوم على الصعيد المهني

قد تحتاج إلى إعادة تنظيم بعض المهام التي تأخرت بسبب انشغالك بأكثر من مسؤولية، لذلك سيكون من المفيد أن تبدأ بالأمور الأكثر إلحاحًا وتترك ما يمكن تأجيله إلى وقت لاحق. لا تحمل نفسك مسؤولية كل التفاصيل وحدك، فطلب المساعدة أو توزيع العمل لا يقلل من كفاءتك. وإذا ظهرت أمامك فرصة لإثبات قدراتك، فاستعد لها جيدًا واعتمد على خبراتك بدلًا من الانشغال باحتمالات الفشل.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

قد تشعر برغبة في الحصول على قدر أكبر من الاهتمام والاحتواء، لكن من الأفضل أن تعبر عن احتياجاتك بوضوح بدلًا من انتظار أن يفهمها الطرف الآخر دون كلام. إذا كنت مرتبطًا، فحاول أن تتعامل مع الاختلافات بهدوء، وألا تسمح لموقف عابر بأن يؤثر في استقرار العلاقة. أما إذا كنت أعزب، فقد تجد نفسك أكثر ميلًا للتقرب من شخص تشعر معه بالأمان والراحة، مع ضرورة التمهل قبل اتخاذ أي خطوة عاطفية جادة.

برج السرطان اليوم على الصعيد المالي

من الأفضل أن تراجع حساباتك قبل الالتزام بأي نفقات إضافية، خصوصًا إذا كانت هناك احتياجات منزلية أو شخصية تستعد لتغطيتها خلال الفترة المقبلة. قد يساعدك وضع ميزانية محددة على تجنب الإنفاق العشوائي والشعور بالضغط في نهاية الشهر. كذلك، لا تتخذ قرارًا ماليًا لمجرد إرضاء شخص آخر أو مجاراة المحيطين بك، بل اجعل إمكاناتك وأولوياتك أساسًا لأي اختيار.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

الضغوط النفسية والانشغال المستمر قد يجعلانك أقل اهتمامًا براحتك، لذلك حاول أن تضع حدودًا واضحة بين وقتك الشخصي والتزاماتك تجاه الآخرين. احرص على النوم بصورة منتظمة، وتناول وجبات متوازنة، وخصص وقتًا لنشاط يساعدك على الاسترخاء. وإذا شعرت بإرهاق مستمر أو ظهرت أعراض تزعجك، فلا تتجاهلها واستشر مختصًا عند الحاجة.

نصيحة اليوم لمولود برج السرطان

لا تجعل اهتمامك بمشاعر الآخرين يأتي على حساب راحتك واحتياجاتك الخاصة؛ فالحفاظ على توازنك يمنحك قدرة أفضل على التعامل مع من حولك واتخاذ قرارات أكثر هدوءًا.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

الاهلي

شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري

محمد هاني

التقدير أولا.. محمد هاني يحدد شرطه الأساسي للاستمرار مع الأهلي

ترشيحاتنا

لميس الحديدي: رسالتي للرئيس السيسي كانت من القلب.. وقلقه على مصر وصلني كمواطنة

لميس الحديدي: رسالتي للرئيس السيسي كانت من القلب.. وقلقه على مصر وصلني كمواطنة

المياه

موعد عودة المياه بعد انقطاعها عن مناطق بالقاهرة وضعفها في المقطم والمعادي

أفضل شهادات ادخار دولارية في البنوك 2026

بعد ارتفاع الدولار.. إليك أفضل 3 شهادات ادخار والعائد بالعملة الأجنبية

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد