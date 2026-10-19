مطار مرسى علم يستقبل 19 رحلة طيران دولية اليوم وسط تدفق سياحي من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، 19 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر والاستمتاع بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المدينة.

انتظام حركة الرحلات السياحية

وتواصل حركة الوصول بالمطار استقبال الرحلات القادمة من الخارج، بالتزامن مع استمرار توافد السائحين إلى مرسى علم، التي تحتل مكانة بارزة على خريطة السياحة المصرية بفضل شواطئها الممتدة ومياهها الصافية وشعابها المرجانية، فضلًا عن تنوع الأنشطة البحرية التي تستقطب هواة الغوص والغطس من مختلف أنحاء العالم.

المنتجعات السياحية تستقبل الزائرين

وتشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم استمرار استقبال الزائرين من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالشواطئ والمحميات البحرية والأنشطة الترفيهية والبحرية المتنوعة، في ظل ما تتمتع به المدينة من مقومات طبيعية تجعلها وجهة مفضلة للسائحين الباحثين عن الاستجمام والرحلات البحرية.

وتسهم حركة الطيران الوافدة في دعم النشاط السياحي بمدن البحر الأحمر، وتعزيز مكانة مرسى علم ضمن المقاصد المصرية الجاذبة للسياحة الأوروبية.