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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

علامات فاخرة.. أبرز ضحايا النهب والتخريب خلال احتجاجات فرنسا

تدمير أحد المتاجر خلال احتجاجات باريس
تدمير أحد المتاجر خلال احتجاجات باريس
خاطر عبادة

تسببت الاحتجاجات الواسعة في فرنسا في أضرار كبيرة طالت متاجر كبرى وعلامات تجارية عالمية، بعد تعرضها للنهب والتخريب خلال المظاهرات، وسط خسائر أولية قُدرت بمئات الملايين من اليوروهات.


ووفق التقديرات الأولية، بلغ عدد المنشآت التجارية المتضررة نحو 1500 منشأة، ما وضع سلاسل البيع بالتجزئة والمتاجر الفاخرة في مواجهة تداعيات مباشرة للاحتجاجات، وسط مخاوف متزايدة من حجم الخسائر المالية.

11 علامة بارزة في قائمة المتضررين


وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية، ضمت قائمة العلامات المتضررة 11 اسماً بارزاً في قطاعات الأزياء والسلع الفاخرة والتكنولوجيا والتسوق، من بينها "أبل" و"لويس فيتون" و"ديور" و"هيرميس" و"بربري" و"لاكوست" و"سيلين".
كما طالت الأضرار متاجر "ديكاتلون" و"سيفورا" و"كارفور"، بالإضافة إلى "غاليري لافاييت" أحد أشهر متاجر التجزئة الفرنسية، ما يعكس اتساع نطاق التخريب ليشمل قطاعات متنوعة.


شعارات ضد الأثرياء


وفي سياق الاحتجاجات، ظهرت عبارات على واجهات عدد من المتاجر مثل "التهموا الأثرياء" و"افرضوا الضرائب على الأثرياء"، في رسائل تعبر عن الغضب من الأوضاع الاقتصادية وتفاوت الدخل.

ودعا قادة قطاع تجارة التجزئة إلى تسريع صرف التعويضات للمتاجر المتضررة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتورطين في أعمال النهب.

إغلاق مدخل اللوفر

وامتدت تداعيات الاحتجاجات إلى المؤسسات الثقافية، حيث أغلق طلاب محتجون الإثنين مدخل متحف اللوفر في باريس تضامناً مع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية التي تحولت إلى عنف، وتنديداً بما وصفوه بـ"قمع الشرطة"، ما أدى إلى تأخير دخول الزوار.

وأفادت إدارة المتحف ونقابتان بأن المحتجين منعوا الدخول إلى اللوفر الذي لم يتمكن من استقبال الزوار في موعد افتتاحه المعتاد عند التاسعة صباحاً.

باريس فرنسا احتجاجات باريس علامات تجارية فاخرة في باريس

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