أجندة أخبار الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات



فعاليات منتدى مصر 2026: جلسات عن التنمية الحضرية والصحة والتحول الرقمي

تتواصل فعاليات منتدى مصر 2026 تحت عنوان «التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن»، بمائدة مستديرة بقاعة القمة عن التنمية الحضرية والعمرانية، تبدأ في العاشرة صباحاً وتُستكمل في الثانية عشرة ظهراً، وجلسة حوارية على المسرح عن صحة المواطن في العاشرة صباحاً. وتُعقد ورشة عن ملامح الاقتصاد وملف الديون بقاعة فلورنس في العاشرة صباحاً، وورشة لمحاكاة أزمة الطاقة الناجمة عن اضطرابات مضيق هرمز بقاعة شانتال في الواحدة ظهراً. وتُقام جلسة «مصر رقمية» على المسرح في الثانية عصراً، وتُختتم الفعاليات بمائدة «نحو مجتمع أكثر جودة للحياة» بالقاعة الرئيسية في السابعة مساءً.

النسخة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

تتواصل فعاليات النسخة الثامنة من معرض «تراثنا» بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتح أبوابه للزائرين من الحادية عشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً. ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة ألف عارض والعشرات من الوزارات والهيئات، ويضم منتجات يدوية وتراثية من مختلف المحافظات، مثل السجاد اليدوي والفخار والخيامية ومنتجات الجلود والصدف.

وزير البترول يفتتح مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 في الإسكندرية

يفتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية، تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة في البحر المتوسط»، بمشاركة وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس. ويتضمن الافتتاح كلمتين رئيسيتين للوزيرين، وتوقيع اتفاقات جديدة مع شركة شيفرون لتسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، وجلسة حوارية حول التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، كما يفتتح الوزيران المعرض المصاحب للمؤتمر.

افتتاح الدورة الـ34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بـ«ليلة هاني شاكر»

تنظم دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المهداة إلى هاني شاكر، في الثامنة مساءً على المسرح الكبير. يبدأ الحفل بالسلام الوطني، تعقبه كلمات الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور رضا الوكيل والمايسترو محمد الموجي، ثم تكريم هاني شاكر و9 شخصيات فنية أخرى، وعرض فيلمين تسجيليين، وتقديم أغنية «فيه ناس تغيب» لنيفين رجب لأول مرة. يشارك نجوم الأوبرا ياسر سعيد ومحمد طارق ومحمد حسن ومحمد الخولي وأشرف وليد وأحمد عفت وأحمد عصام وأحمد صبري وأحمد سعيد وأحمد حسن، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وإخراج مهدي السيد، وتقديم جاسمين طه.

انطلاق ملتقى العريش الثقافي في دورته الثالثة

يشهد قصر ثقافة العريش في السابعة مساءً انطلاق فعاليات ملتقى العريش الثقافي في دورته الثالثة بعنوان «سيناء.. جغرافيا القداسة وفلسفة الهوية»، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء. وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر والاحتفاء بشمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية. ويضم حفل الافتتاح كلمات بروتوكولية وعرضاً فنياً وفقرة تكريم.

مباريات الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري

تقام 4 مباريات ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز: بترول أسيوط مع الزمالك، وزد مع مودرن سبورت في الخامسة مساء، ثم وادي دجلة مع البنك الأهلي، وطلائع الجيش مع بيراميدز في الثامنة مساء.

انطلاق «ويتيكس 2026» بدبي بمشاركة منطقة التنقل الأخضر

ينطلق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026» بمركز دبي التجاري العالمي، وتسلط «منطقة التنقل الأخضر» الضوء على تحولات النقل المستدام، عبر المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل. وأكد سعيد محمد الطاير، رئيس المعرض، أن مستقبل التنقل المستدام يتطلب منظومة تجمع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية ونماذج الاستثمار.

«أمسية باخ» لمجموعة شباب القاهرة لموسيقى الحجرة بالأوبرا

تقدم مجموعة شباب القاهرة لموسيقى الحجرة حفلا بعنوان «أمسية باخ» على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساءً، بإشراف فني للدكتور محمود عثمان.

صالون سينمائي مع المخرج أحمد فؤاد درويش بمركز الهناجر للفنون

يستضيف مركز الهناجر للفنون صالوناً سينمائياً مع المخرج أحمد فؤاد درويش، يناقش التجارب السينمائية والرؤى الإخراجية، وآليات صناعة الفيلم ودور الصورة في التعبير عن القضايا الإنسانية والاجتماعية.

الأسبوع الثقافي بمساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة

تواصل مديرية أوقاف القاهرة فعاليات الأسبوع الثقافي في مساجد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة عقب صلاة المغرب، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.

ورشة «Sony Venice 2: From Capture to Cinema» في مهرجان الجونة

تنظم «سوني الشرق الأوسط» بالتعاون مع سوق سيني الجونة ورشة بعنوان «Sony Venice 2: From Capture to Cinema»، يقدمها مصطفى فهمي، في الواحدة ظهراً، ضمن الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي 2026.

جلسة «Cairo Between The Lines» بسوق سيني الجونة

تنظم «ديوان + الإسماعيلية» بالتعاون مع سوق سيني الجونة جلسة بعنوان «Cairo Between The Lines»، بمشاركة مريم أبو عوف وأحمد مراد وكريم شافعي ونادية واصف وأحمد القرملاوي، في الثالثة عصراً، ضمن الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي 2026.

جلسة «Breaking The Divide» بمهرجان الجونة

ينظم منتدى سيني الجونة جلسة بعنوان «Breaking The Divide» على مسرح سيني الجونة، في الواحدة ظهراً، بمشاركة سامح علاء وخالد منصور وأيتن أمين، ويديرها أحمد شوقي، ضمن الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي 2026.

ماستر كلاس يسري نصر الله «سينما إعادة الابتكار» بمهرجان الجونة

ينظم منتدى سيني الجونة ماستر كلاس بعنوان «سينما إعادة الابتكار» مع المخرج يسري نصر الله، على مسرح سيني الجونة، في الثالثة عصراً، ويديره أحمد عامر، برعاية Barbershop Studio، ضمن الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي 2026.

أسبوع الأفلام اليابانية 2026 في القاهرة

تتواصل عروض «أسبوع الأفلام اليابانية 2026» في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، ضمن الأنشطة التي تتيح للجمهور التعرف على السينما اليابانية وتجاربها الفنية والثقافية.

إحياء ذكرى رحيل الموسيقار محمد فوزي بالمتحف القومي للمسرح

يحيي المتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ذكرى رحيل الموسيقار محمد فوزي، في الخامسة مساءً، بمشاركة الفنان ماهر محمود إسماعيل الذي يغني أبرز أغانيه، ويستعرض الحكاء محمد عبد الفتاح (كالا) سيرته الذاتية والفنية.

«حدث في أكتوبر».. المسرح القومي يقدم أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح» مجاناً

يقدم البيت الفني للمسرح أولى أمسيات «صالون حكايات المسرح» بعنوان «حدث في أكتوبر» على خشبة المسرح القومي، في الثامنة والنصف مساءً، مجاناً للجمهور، احتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر. وتأخذ الأمسية جمهورها في رحلة بين الحكايات والذكريات المرتبطة بالنصر، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت وإخراج سامح مجاهد.

حفل إنشاد ديني لحازم جمال بساقية الصاوي

يقدم حازم جمال حفلا للإنشاد الديني في قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، في الثامنة مساءً.

ورشة «السينما وعالم نجيب محفوظ» بمركز الثقافة السينمائية

تتواصل بمركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف، ورشة «السينما وعالم نجيب محفوظ.. بين الروائي وكاتب السيناريو» التي يقدمها كاتب السيناريو محمود خليل حسين، في السادسة مساءً. وتتناول الورشة تعامل السينما مع أعمال محفوظ الروائية وإسهاماته كاتباً للسيناريو، عبر تطبيق عملي على أفلام مختارة، والتسجيل فيها مجاني لمن تبدأ أعمارهم من 18 عاماً.

ورشة «الريزن» ببيت السناري

تنظم ورشة «الريزن» في بيت السناري، ويقدمها د. محمد جمال السمرة، في الرابعة عصراً، وتتناول أساسيات التعامل مع الإيبوكسي، وأنواع المنتجات التي يمكن تصنيعها به، وكيفية اختيار الألوان والخامات، والعناية بالقطع وتقييمها، وتصحيح الأخطاء، وإنتاج عدة قطع جاهزة للاستعمال.

مناقشة رواية «ساحة التحرير» بمكتبة مصر الجديدة العامة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة لقاءً أدبيا لمناقشة رواية «ساحة التحرير» للكاتب السلوفيني أندريه بلاتنيك، في الخامسة مساءً، والرواية صادرة عن دار المرايا بترجمة محمد رمضان، وتتناول جوانب من تاريخ سلوفينيا، ويفتح اللقاء مساحة للحوار حول تجربتها السردية وقراءتها للتاريخ والمجتمع.

ندوة «كيف عرف أبو العباس المرسي الطريق؟»

تقام ندوة «كيف عرف أبو العباس المرسي الطريق؟ رحلة في معرفة النفس والهدف»، ضمن سلسلة ندوات «رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة»، وتقدمها الكاتبة والأديبة وأستاذة اللغويات التطبيقية والدراسات التربوية د. ريم بسيوني، في السابعة مساءً.

معرض «أصداء الحضارات» بقصر الأمير طاز

يحتضن قصر الأمير طاز معرض «أصداء الحضارات»، الذي يسلط الضوء على العلاقة بين التراث والإبداع المعاصر، عبر أعمال فنية تستلهم الموروث الحضاري وتقدمه برؤى حديثة.

ورشة الخط العربي بمركز جمال عبد الناصر الثقافي

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافي ورشة للخط العربي بإشراف الفنان حسين صبري، يتعرف خلالها المشاركون على جماليات الحرف العربي وقواعد الكتابة الفنية، ويتدربون على أساليب تشكيل الحروف وتناسقها وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

احتفالية فرقة «سلطنة» في قبة الغوري

تستضيف قبة الغوري احتفالية غنائية تقدمها فرقة «سلطنة»، في أجواء تجمع بين الموسيقى والغناء والروح التراثية للمكان.

حفل فرقة Ghandi & The Mobs ببيت العود العربي

يستضيف بيت العود العربي في بيت الهراوي حفلاً موسيقياً لفرقة Ghandi & The Mobs.

يوم ثقافي وفني لأتوبيس الفن الجميل بدار أيتام الرحمة للفتيات



تستضيف دار أيتام الرحمة للفتيات بالقاهرة يوماً ثقافياً وفنياً ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل، في العاشرة صباحاً.

ختام دوري المكتبات في دورته السادسة

يقام حفل ختام دوري المكتبات في دورته السادسة بقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، في الحادية عشرة صباحاً.

«أكتوبر وبسالة الجيش المصري» في بيت ثقافة الحمام

يستضيف بيت ثقافة الحمام بمطروح محاضرة بعنوان «أكتوبر وبسالة الجيش المصري» يقدمها نور الهدى الكيلاني، في الحادية عشرة صباحاً.

صالون «المسئولية وبناء المجتمع» بجامعة الفيوم

تنظم الثقافة الجماهيرية صالوناً بعنوان «المسئولية وبناء المجتمع» بجامعة الفيوم، بمشاركة غيطان السيد ود. وفاء يسري ود. ميرفت عبد العظيم، ويديره أسامة الزيني، في السادسة مساءً.

صالون «دور الإرادة الشعبية في حرب أكتوبر» بطور سيناء

يستضيف قصر ثقافة طور سيناء صالون «دور الإرادة الشعبية في حرب أكتوبر» بمشاركة سلام مدخل وحسن الإمام، وتديره رحاب الشيخ، في السادسة مساءً.

صالون «حرب أكتوبر في عيون الفن والأدب» بكفر صقر

يقام بقصر ثقافة كفر صقر بالشرقية صالون «حرب أكتوبر في عيون الفن والأدب» بمشاركة ثروت علي سليم وأحمد عوض محمد وسمر زكريا، ويديره خالد السيد الجزار، في السادسة مساءً.

غزل المحلة للموسيقى العربية على مسرح 23 يوليو

تقدم فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية عرضاً فنياً على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى في الغربية، في السابعة مساءً.

الشرقية للآلات الشعبية بقصر ثقافة الزقازيق

تقدم فرقة الشرقية للآلات الشعبية عرضاً فنياً بقصر ثقافة الزقازيق، في السابعة مساءً.

عرض فيلم «War of the Worlds» بقصر السينما

يعرض قصر السينما بجاردن سيتي في القاهرة فيلم «War of the Worlds»، في الثامنة مساءً.

عروض فنية لفرق الفنون الشعبية في أسوان

تقدم فرق الفنون الشعبية عروضاً فنية في أسوان، ضمن فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون، في الثامنة مساءً.

ثقافة المنيا: برنامج المواطنة يواصل فعالياته بقريتي منشأة زعفرانة والناصرية

يواصل برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، تحت شعار «ثقافة وفن لكل مواطن»، فعالياته بقريتي منشأة زعفرانة بمركز أبوقرقاص والناصرية بمركز بني مزار، وتشمل ورش الأشغال اليدوية والفنون التشكيلية، ومعارض الكتب، وعروض المسرح الشعبي، ولقاءات التوعية المجتمعية، وأنشطة الحكي بالعرائس.

«عزبة الصفيح» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

يعرض فريق روح وحياة من القليوبية، مسرحية «عزبة الصفيح»، تأليف وإخراج مينا وحيد، على مسرح «آفاق» في السابعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

«عنبر 10» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

يعرض فريق ميم المسرحي من الجيزة، مسرحية «عنبر 10»، تأليف وإخراج يوسف مومو، على مسرح «آفاق» في التاسعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

معرض «HACE Hotel Expo 2026» لمستلزمات الفنادق والضيافة

يتواصل معرض «HACE Hotel Expo 2026» بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركات متخصصة في تجهيزات الفنادق والمطاعم والمخابز والحلويات والمقاهي، ومعدات الأغذية والمشروبات والتنظيف وتأثيث المنشآت الفندقية. وتستمر ساعات الزيارة من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويستهدف المعرض الزائرين المتخصصين في قطاعات الضيافة والفنادق والمطاعم.

معرض «مولد يا دنيا» للتشكيلية نادية الشرقاوي بدار الأوبرا

يتواصل معرض «مولد يا دنيا» للتشكيلية الدكتورة نادية الشرقاوي بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية في دار الأوبرا المصرية. يضم المعرض 80 لوحة بألوان الأكريليك وبأحجام متنوعة، تستلهم أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقيم الرحمة والمحبة والسلام والتسامح.

مهرجان أسوان «تعامد الشمس»

تتواصل فعاليات مهرجان أسوان «تعامد الشمس» بالتزامن مع الاحتفال بظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل معبد أبو سمبل، بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتُقدَّم عروض متنوعة من الفلكلور المصري في عدد من مواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان، إلى جانب الجمعيات ومراكز الشباب.

معرض صورة الصحافة المصرية بالجامعة الأمريكية

تتواصل فعاليات معرض «صورة الصحافة المصرية 2026»، بقاعة العرض الفوتوغرافي بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، ويضم صورًا توثق أبرز الأحداث الإخبارية والتحولات التي شهدتها مصر والمنطقة خلال عام 2025، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس المسابقة.

معرض «نباتات الزمالك الليلية» ضمن مهرجان «دي - كاف»

يواصل معرض «نباتات الزمالك الليلية» للفنان البصري والباحث الإيطالي ياكوبو فالنتيني فعالياته في «صوبا آرت هب»، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف» في دورته الرابعة عشرة، ويستمر حتى 25 أكتوبر. ويتخذ المعرض من النباتات والأشجار والحدائق محورًا لاستكشاف الطبقات العمرانية والثقافية في حي الزمالك، عبر التصوير الفوتوغرافي والتركيب الفني.

معرض أعمال النحات جلال جمعة في جاليري أوديسي

يستضيف جاليري أوديسي في الزمالك أعمال الفنان التشكيلي والنحات جلال جمعة، التي تضم منحوتات الخيول والثيران، وتستحضر القوة والحركة والحيوية من خلال معالجة فنية خاصة للشكل والكتلة.

«بقعة حمراء» لعلياء الجريدي بجاليري مصر

يستمر معرض «بقعة حمراء» للفنانة التشكيلية علياء الجريدي بجاليري مصر بالزمالك، ويقدّم أعمالاً تبنيها الفنانة من القماش والخيط، وتطرح من خلالها أسئلة حول الذاكرة والهشاشة والتعافي، وحول متى يتحول ما نراه إلى ما نصبح عليه.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض "مدينة الطيور" في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة للفنون معرض "مدينة الطيور" للفنانة نور الشامي، في تجربة فنية تفتح المجال للتأمل في عالم الطيور وما يحمله من دلالات جمالية ورمزية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية. ومن أبرز فعالياته ورشة «كيف تدخل سوق الفنون الأدائية الدولي؟» للخبير الإسباني أليخاندرو دي لوس سانتوس بيريز في ستوديو عماد الدين، وورشة «كيف نقرأ الغرفة؟» للفنان المجري إيمري ڤاس بفيلا فيكتوريا.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا. وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض».

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ختام معرض مالين جونتيكا «Observations, Here and There...» بجاليري «سفرخان»

يختتم جاليري «سفرخان» معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، وهو أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالاً مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.