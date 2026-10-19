وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظرائه من السعودية والبحرين وألمانيا المستجدات الإقليمية

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة مع كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وألمانيا المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحث، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اتصال هاتفي - مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والبحرين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اتصال هاتفي - مع وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وبحث الوزيران عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.