إعلامي مجلس الوزراء يسلط الضوء على منصة "شات EGYPT" لمواجهة الشائعات بالذكاء الاصطناعي

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على إطلاق منصة «شات EGYPT»، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» باعتبارها منصة رقمية وتفاعلية موحدة لمواجهة الشائعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في سرعة رصد المعلومات المضللة والتحقق منها، وإتاحة المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وأوضح المركز، أن المنصة تمثل أداة متكاملة لرصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، وفق منهج مؤسسي يستهدف توفير المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب، والحد من انتشار الأخبار والمعلومات غير الصحيحة قبل اتساع نطاق تداولها.
وأشار إلى أن المنصة تضم أربعة أقسام رئيسية، تشمل ركن الأخبار، والتوعية، والإحصائيات، واستفسارات المواطنين، بما يتيح تقديم المعلومات المعتمدة وتعزيز التواصل مع المواطنين، إلى جانب توفير محتوى توعوي يساعد على رفع الوعي بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة.
وأضاف أن «شات EGYPT» تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وربطها بالسياق الزمني والمعلوماتي الصحيح، بما يساعد على اكتشاف المحتوى المضلل وأساليب التلاعب بالمعلومات في وقت مبكر.
ولفت المركز، إلى أنه تم إدخال أكثر من 21 ألف عنصر بياني على المنصة حتى الآن، فضلًا عن التصريحات اليومية للمسؤولين في وسائل الإعلام، بما يدعم إتاحة المعلومات الرسمية وتوفير مرجعية موثوقة للتحقق من المعلومات المتداولة.
وأكد أن المنصة تقوم على التكامل والتنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات والمحافظات، من خلال نظام عمل لا مركزي يتيح لكل جهة رسمية إدراج البيانات والمعلومات المعتمدة الخاصة بها وفقًا لاختصاصاتها، بما يعزز سرعة الاستجابة للمعلومات المغلوطة وتصحيحها، ويضمن وصول الحقائق إلى المواطنين من مصادرها الرسمية.