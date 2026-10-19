سفير مصر لدى لبنان يبحث مع وزير الدفاع الوطني اللبناني آفاق التعاون الثنائي

التقى سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان السفير تميم خلاف، باللواء ميشيل منسى وزير الدفاع الوطنى اللبنانى اليوم /الاثنين/ حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطوير آفاق التعاون الثنائي فى المجالات العسكرية والدفاعية.

وأكد السفير خلاف - خلال اللقاء - على موقف مصر الثابت الداعم للبنان وحرص مصر علي الوقوف إلى جانب لبنان فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدا رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية التنفيذ الشامل وغير الانتقائى لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وشدد السفير خلاف على التزام مصر بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يسهم في تعزيز قدراته وتمكينه من الاضطلاع بمسئولياته الوطنية، وعلى رأسها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.