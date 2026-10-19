إعلامي مجلس الوزراء يكشف تفاصيل إطلاق منصة "شات EGYPT" لمواجهة الشائعات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن منصة "شات EGYPT" أداة ذكية للتحقق من المعلومات وتعزيز إتاحة الحقيقة من مصدرها الرسمي، مشيرًا إلى أن أبرز المعلومات حول المنصة شملت ما يلي:

- تم إطلاق المنصة ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، باعتبارها أكبر منصة رقمية وتفاعلية موحدة لمواجهة الشائعات باستخدام الذكاء الاصطناعي

- تمثل المنصة أداة متكاملة لرصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، اعتمادًا على منهج مؤسسي يضمن إتاحة المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي وفي التوقيت المناسب

- تضم المنصة 4 أقسام رئيسية، هي: ركن الأخبار، والتوعية، والإحصائيات، واستفسارات المواطنين

ـ تعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، وربطها بالسياق الزمني والمعلوماتي الصحيح، بما يساعد على اكتشاف المحتوى المضلل والتلاعب بالمعلومات مبكرًا

- تم إدخال أكثر من ٢١ ألف عنصر بياني على المنصة حتى الآن، بالإضافة إلى التصريحات اليومية للمسؤولين في وسائل الإعلام

- تعتمد المنصة على التكامل والتنسيق المؤسسي بين الوزارات والهيئات والمحافظات، من خلال نظام عمل لا مركزي يتيح لكل جهة رسمية إدراج البيانات والمعلومات المعتمدة الخاصة بها وفقًا لاختصاصاتها، بما يضمن سرعة تصحيح المعلومات المتداولة.

- شات EGYPT".. خطوة جديدة نحو سرعة رصد الشائعات والتحقق منها والرد عليها، بما يحد من انتشارها قبل اتساع نطاق تداولها.

ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط التالي:

https://chategypt.idsc.gov.eg/