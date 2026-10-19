معهد تيودور بلهارس يستعرض أحدث أبحاث تشخيص وعلاج السرطان بمؤتمر دولي بالقاهرة

يشارك معهد تيودور بلهارس للأبحاث في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للسرطان "التشخيص والعلاج" 2026، المقرر انعقاده يومي 27 و28 أكتوبر الجاري بجامعة بدر بالقاهرة، من خلال تقديم محاضرات علمية تتناول الاكتشافات الجزيئية الحديثة، ودراسات الوبائيات، والخبرات الجراحية في علاج الأورام، ودور التغذية العلاجية في رعاية المرضى.

ويشارك الدكتور أحمد عبدالعزيز، القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، في إدارة جلسات المؤتمر، فيما يقدم عدد من أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد محاضرات متخصصة تستعرض نتائج وخبرات بحثية في مجالات مختلفة مرتبطة بتشخيص الأمراض وعلاجها.

وتتناول محاضرة الدكتورة أمنية علي محمد، الباحثة بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، دور إعادة تشكيل الكروماتين في اكتشاف المؤشرات الحيوية الجديدة، فيما تستعرض الدكتورة هند عكاشة أحمد، الأستاذ المساعد بالقسم، معدلات الإصابة بعدوى الكريبتوسبوريديوم في مصر، والتعرف على الأنواع الجزيئية للطفيل وقياسها باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل الكمي (qPCR).

ويقدم الدكتور محمد عبدالحليم، الباحث بقسم الجراحة العامة، عرضا لخبرة المعهد في إجراء جراحات استئصال البنكرياس والاثني عشر، بينما يشارك فريق التغذية العلاجية، بقيادة الدكتورة مروة عبدالغني محمد، الباحثة المساعدة بقسم الصحة العامة ونائب المشرف على وحدة التغذية العلاجية ومدير قسم التغذية، في تقديم محاضرات حول دور التغذية العلاجية والتمارين الرياضية في رعاية مرضى الأورام، وتصحيح المفاهيم الغذائية الخاطئة المرتبطة بالتعامل مع المرض.

ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها، بما يشمل صيدلة الأورام، وتطبيقات الكيمياء الخضراء والجسيمات النانوية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وتقنيات التشخيص الجزيئي والخزعة السائلة، إلى جانب دور التغذية العلاجية والصحة النفسية في دعم مرضى السرطان.

ويستهدف المؤتمر تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأورام، وتبادل الخبرات بين العلماء والباحثين والمتخصصين من مصر ومختلف دول العالم، ودعم التعاون البحثي بين المؤسسات العلمية والطبية، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج والارتقاء بالرعاية الصحية.

وتأتي مشاركة المعهد بالتزامن مع فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، وفي إطار دعم أهداف التنمية المستدامة 2030.