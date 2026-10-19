مشاركة مصرية رفيعة المستوى في مؤتمر دولي بفيينا

شارك السفير المصري محمد نصر الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا، في جلسة رفيعة المستوى بمركز فيينا الدولي اليوم تحت عنوان: "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC 2000-2026): تعزيز الاستجابات القائمة على الأدلة" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (UNTOC COP).
وسلّطت كلمة السفير المصري الضوء على أهمية تطوير استجابات واستراتيجيات دولية قائمة على الأدلة والبيانات الدقيقة لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكداً التزام مصر بالمواثيق والأطر الأممية لتعزيز الأمن والعدالة الدولية.
وشهدت الجلسة، كلمات أيضا لمديرة مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في فيينا الدكتورة مونيكا جوما إلى جانب سفراء الصين، وسنغافورة، والدومينيكان، وغانا، والاتحاد الأوروبي.