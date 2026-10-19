أمل مبدي: قادرون باختلاف.. رسالة دعم وتمكين تستمد قوتها من الرئيس السيسي

أعربت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، عن سعادتها بعودة احتفالية «قادرون باختلاف» هذا العام، بعد غياب عامين، مؤكدة أن النسخة السادسة، المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل، تمثل محطة مهمة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم وإنجازاتهم.

وأوضحت مبدي، أن الاحتفالية تُقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، مشيرة إلى أن عودتها تحمل أهمية خاصة لدى ذوي الإعاقة، الذين يفتقدون حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الداعم الرئيسي لقضيتهم وأحد أبرز الداعمين لجهود تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأكدت أن «قادرون باختلاف» ليست مجرد احتفالية سنوية، بل رسالة دعم حقيقية ينتظرها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء المشاركون فيها أو غير المشاركين، لما تحمله من فرص ومكتسبات تسهم في تعزيز الاهتمام بقضاياهم وإبراز قدراتهم، لافتة إلى أن اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ينعكس على اهتمام مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام المختلفة به.

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الاحتفالية تسهم في تحريك المياه الراكدة في حياة ذوي الإعاقة، من خلال تسليط الضوء على إمكاناتهم، وتعزيز حضورهم في المشهدين المجتمعي والإعلامي، وفتح آفاق جديدة أمامهم لإظهار مواهبهم وتحقيق المزيد من النجاحات.

وكشفت مبدى، أن الاستعدادات للنسخة السادسة لم تتوقف، وأن احتفالية هذا العام ستشهد ظهور وجوه جديدة من أصحاب المواهب المتميزة، إلى جانب نماذج ناجحة ممن شاركوا في نسخ سابقة، ويشكلون مصدر إلهام وقدوة للأجيال الجديدة.

‎اختبارات لاكتشاف مواهب جديدة للمشاركة في النسخة السادسة

وفي إطار الاستعدادات للاحتفالية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، فتح باب التقدم لاختبارات اكتشاف المواهب للمشاركة في النسخة السادسة من «قادرون باختلاف»، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة لإبراز قدراتهم في مختلف المجالات الفنية والإبداعيةومن المقرر إجراء اختبارات الأداء على مدار يومي الخميس والجمعة، الموافقين 22 و23 أكتوبر 2026، من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، بقاعة مركز التعليم المدني بالجزيرة، على أن تتولى لجنة متخصصة تقييم المتقدمين واختيار المواهب المؤهلة للمشاركة في الاحتفالية.

وتُجرى الاختبارات وفقًا للجدول التالي:

الخميس 22 أكتوبر 2026: اختبارات الغناء، والتقديم والإلقاء، والعزف الموسيقي على آلات الناي والجيتار والكمان.

الجمعة 23 أكتوبر 2026: اختبارات الفنون الاستعراضية والإلقاء الشعري.

واشترطت الوزارة ألا يزيد عمر المتقدم على 20 عامًا، مع إرسال بيانات الراغبين في المشاركة، متضمنة الاسم والسن والموهبة ونوع الإعاقة والمحافظة، عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01286240600، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

تنويهات مهمة للمتقدمين

وأكدت الوزارة ضرورة عدم تقدم من سبق لهم المشاركة في أي من النسخ الخمس الماضية من احتفالية «قادرون باختلاف»، بهدف إتاحة الفرصة أمام مواهب جديدة للظهور والمشاركة في النسخة السادسة.

وفي حال رغبة لجنة التقييم في الاستعانة بأحد العناصر المتميزة التي سبق لها المشاركة، فسيتم التواصل معه مباشرة في وقت لاحق وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

كما شددت على ضرورة التزام كل متقدم بالحضور في اليوم المحدد للمجال الذي سجل للمشاركة فيه فقط.

وتُعقد الاختبارات في مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، شارع البرج، الزمالك، القاهرة.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار جهود التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركائها لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واكتشاف مواهبهم في المجالات الفنية والإبداعية، وتوفير الفرص اللازمة لإبراز قدراتهم، بما يضمن مشاركة فاعلة ومتميزة لهم في النسخة السادسة من احتفالية «قادرون باختلاف».