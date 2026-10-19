أمريكا وقبرص تؤكدان قوة شراكتهما والعلاقات الثنائية

أعرب سفير الولايات المتحدة لدى قبرص جون بريسلو اليوم الاثنين عن أمل بلاده في استمرار العلاقات مع قبرص وجعلها أكثر متانة.

وذكر بريسلو، خلال اجتماعه مع رئيسة البرلمان القبرصي أنيتا ديمتريو، بحسب ما أوردته صحيفة سايبريس ميل القبرصية، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجههه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة وأمانا وازدهارا"، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا لمناقشتها مع ديمتريو، مُعربا عن أمله في مواصلة العلاقات وجعلها أقوى مما هي عليه.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، أن تعزيز العلاقات الثنائية بين واشنطن ونيقوسيا، سيعود بالنفع على البلدين.

من جانبها، أكدت ديمتريو، أهمية التعاون بين بلادها والولايات المتحدة، والذي سيسهم بدوره في مواجهة كل التحديات التي تواجه البلدين.