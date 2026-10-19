خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، اليوم من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بالرياض.

وأضافت أن الجانبين استعرضا- خلال اللقاء- العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.