السفير علاء يوسف: بناء الوعي مسئولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف أن قضية الوعي تمثل التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أنه بعد نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب والمضي بخطى ثابتة في مسيرة التنمية، تظل قضية بناء الوعي وترسيخ الإدراك الصحيح لدى المواطنين من أهم القضايا التي تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال لقاء استضافه نادي ليونز جاردن سيتي برئاسة الدكتورة عواطف سراج الدين رئيسة النادي، وحضور عدد من الوزراء السابقين والسفراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وكان عنوانه "بناء الوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية".

وفي بداية اللقاء، أشاد السفير علاء يوسف بنشاط نادي ليونز جاردن سيتي الممتد لأكثر من 26 عامًا، وما يقدمه من إسهامات في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.

وتحدث عن دور الهيئة العامة للاستعلامات في بناء الوعي المجتمعي والتعريف بالقضايا الوطنية والإنجازات التنموية، من خلال الأنشطة التوعوية التي تنفذها مراكزها ومجمعاتها الإعلامية في مختلف المحافظات، ولقاءاته مؤخرا مع شباب الجامعات؛ بهدف تعزيز وعيهم بالقضايا الوطنية وتنمية إدراكهم للتحديات التي تواجه المجتمع.

واستعرض جهود الهيئة في التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية وتقديم المعلومات الدقيقة عن مصر والرد على المعلومات المغلوطة، بما يسهم في التعريف بمواقف وسياسات مصر للرأي العام الدولي.

وحول المسؤولية المجتمعية ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، تناول السفير علاء يوسف أوجه التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذى تم تدشينه في 13 مارس 2022، استجابة لإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "عام 2022 عامًا للمجتمع المدني".

وأوضح أن هذا التحالف أصبح أكبر مظلة للحماية الاجتماعية إلى جانب جهود الدولة، ويقدم نحو 125 مليون خدمة سنويًا لنحو 40 مليون مستفيد تشمل 14 مليون خدمة طبية، و90 مليون خدمة غذائية، و10 ملايين مساعدة نقدية للأسر الأولى بالرعاية، و4 ملايين مساعدة اجتماعية، فضلًا عن 700 ألف خدمة للتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى الجهود التي بذلها التحالف خلال شهر رمضان الماضي، والتي شملت تقديم أكثر من 11 مليون وجبة و4.5 مليون كرتونة غذائية.

من جانبها.. أكدت الدكتورة عواطف سراج الدين حرص النادي على الإسهام في خدمة المجتمع وتحسين حياة المواطنين، من خلال دعم المشروعات الصحية الخيرية، ومساندة المؤسسات الطبية والمساهمة في تطوير خدماتها.

ولفتت إلى اهتمام النادي بقضايا الطفولة، ودعم الجهود والمبادرات الهادفة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وحمايتهم من المخاطر، بما يعكس أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التكافل وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين السفير علاء يوسف والحضور، تناول خلاله أبرز القضايا على الساحتين المحلية والدولية، وتطرق النقاش إلى دور الهيئة في نقل الحقائق للإعلام الأجنبي وتفنيد الشائعات وتعزيز الصورة الذهنية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى مناقشة جهود الدولة في ملف بناء الوعي المجتمعي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخطاب التوعوي وتوحيده بما يعكس حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد.



