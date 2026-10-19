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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زكي عبدالفتاح: ناصر منسي يجب عرضه للبيع.. وما حدث إهانة لنادي الزمالك

ناصر منسى
ناصر منسى
نورهان عادل

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، أن العقوبات التي وقعتها إدارة نادي الزمالك على ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية واقعة إلقاء قميص النادي، غير كافية، مطالبًا بإيقاف اللاعب وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال زكي عبد الفتاح، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «مودرن سبورتس»، إنه لا ينتمي للأهلي أو الزمالك، وإنما يشجع نادي غزل المحلة، مشددًا على أن ما حدث من ناصر منسي يمثل إهانة لشعار النادي والجهاز الفني والفريق بأكمله.

وأضاف أن اللاعب إذا ارتكب التصرف نفسه في أحد الأندية الأمريكية الكبرى التي سبق له العمل بها، مثل لوس أنجلوس جالاكسي، لتم عرضه للبيع في اليوم التالي، مؤكدًا أن الاحتراف يفرض التعامل مع مثل هذه المواقف بحزم، دون تبرير التصرفات بحجة الانفعال أو الظروف الشخصية.

وأوضح مدرب حراس منتخب مصر الأسبق أن إلقاء قميص الزمالك على الأرض يمثل إساءة للنادي، معتبرًا أن تبرير الواقعة بأن اللاعب «غلبان» لا يعفيه من المسؤولية عن تصرفاته، مشيرًا إلى ضرورة تقييم اللاعبين وفقًا لأفعالهم وليس التعاطف معهم.

وعن العقوبات التي تعرض لها ناصر منسي، والمتمثلة في الغرامة المالية والإيقاف عن التدريبات الجماعية، إلى جانب اعتذاره وإعادته القميص، شدد عبد الفتاح على أنها غير كافية، محذرًا من أن التساهل في التعامل مع مثل هذه الوقائع قد يؤدي إلى تكرارها مستقبلًا.

وأشار إلى أن هناك وقائع سابقة داخل الكرة المصرية شهدت تصرفات مشابهة، مستشهدًا بما ذكره عن أحمد جعفر وشيكابالا، معتبرًا أن غياب العقوبات الحاسمة يسهم في استمرار هذه السلوكيات.

وتطرق عبد الفتاح إلى واقعة أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه يرى أن التعامل مع مثل هذه المواقف يجب أن يكون وفقًا للوائح والقواعد المنظمة، مستشهدًا بما وصفه بأنه كان سيحدث في الأندية الأمريكية التي عمل بها، حيث كان من الممكن إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم وعرضه للبيع حال ثبوت إيجابية التحليل الذي أشار إليه.

وانتقد عبد الفتاح طريقة تعامل بعض المسؤولين مع الأزمات داخل نادي الزمالك، قائلًا إن هناك من يهتم بالحفاظ على مقعده ومغازلة الجماهير أكثر من اهتمامه بمصلحة النادي، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على كيان الزمالك وهيبته.

واستشهد أيضًا بواقعة حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، عندما ألقى قميص فريق توتنهام خلال مسيرته الاحترافية، موضحًا أن اللاعب رحل عن الفريق، رغم صغر سنه وامتلاكه موهبة كبيرة، معتبرًا أن التعامل الحاسم مع مثل هذه التصرفات يرسخ احترام النادي وشعاره.

واختتم زكي عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق عقوبات واضحة ورادعة على اللاعبين الذين يتجاوزون في حق أنديتهم، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة النادي ومصلحته يجب أن يأتي قبل أي اعتبارات أخرى.

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