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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية: تنفيذ 1164 عملية استهداف ضمن عملية "فجر اليمن"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ 1164 عملية استهداف خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، مؤكدة استهداف تجمعات الفصائل المسلحة “الحوثيين” وتعزيزاتهم وآلياتهم في عدد من الجبهات.

وقال الناطق الرسمي العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، في منشور على منصة "إكس"، إن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات والقناصة، واستهدفت مواقع وتحصينات ومصادر نيران وخطوط إمداد تابعة لجماعة الحوثي.


تقدم في تعز وعمليات في الجنوب وشبوة


وأوضح أن القوات اليمنية حققت تقدماً ميدانياً في محافظة تعز حيث سيطرت على مواقع جديدة، بالتزامن مع استمرار العمليات الهجومية في الجبهات الجنوبية وجبهات شبوة، بهدف الضغط على مواقع الحوثيين والحد من تحركاتهم وإعادة تنظيم قواتهم.
وأضاف أن القوات المتمركزة في الساحل الغربي وباب المندب تصدت لتحركات وصفها بالمعادية، واستهدفت مناطق الحشد ومصادر النيران ومحاور التحرك.

558 عنصراً و135 آلية


وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد 558 عنصراً من جماعة الحوثي بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب تدمير أو إعطاب 135 آلية ووسيلة عسكرية.


وأكد النزيلي استمرار العمليات وتوسيع المكاسب الميدانية وفق الخطة العسكرية، مشيراً إلى أن الاستهدافات طالت أهدافاً عسكرية مشروعة بعد التحقق منها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

القوات المسلحة اليمنية اليمن الحوثيين فجر اليمن

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