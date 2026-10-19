تييري هنري يسلم جائزة الكرة الذهبية للفائز هذا العام

كشفت تقارير إعلامية عن اختيار النجم الفرنسي السابق تييري هنري حفل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2026، في الحدث الذي يشهد الإعلان عن الفائزين بأبرز الجوائز الفردية في كرة القدم.

ويُعد هنري أحد أبرز نجوم الكرة الفرنسية، بعدما حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية، سواء مع الأندية التي لعب بقميصها أو مع منتخب فرنسا، الذي توج معه بكأس العالم 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000.

ويحظى حفل الكرة الذهبية باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، إذ تتجه الأنظار إلى هوية الفائز بالجائزة، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم وفقًا لمعايير الأداء والإنجازات خلال الفترة المحددة للتقييم.